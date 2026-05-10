Lavori sulla A8: chiusure notturne tra Gallarate e Lainate con modifiche alla viabilità il 13 e 14 maggio

Nuove chiusure e limitazioni in arrivo sulla A8 Milano-Varese tra la serata di mercoledì 13 e la mattina di giovedì 14 maggio. I provvedimenti sono legati a lavori di manutenzione delle essenze arboree e ad attività di ampliamento dello svincolo esterno di Lainate Arese.

Gallarate e Castellanza, modifiche agli svincoli

Dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 maggio sarà chiusa l’uscita e l’entrata di Gallarate per chi proviene e per chi è diretto verso Varese. La chiusura servirà a consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Per entrare in A8 verso Varese si consiglia lo svincolo di Cavaria, mentre per la D08 Diramazione Gallarate-Gattico sarà disponibile l’entrata di Besnate. In uscita, chi arriva da Varese potrà utilizzare Solbiate Arno Albizzate, mentre chi proviene dalla D08 dovrà uscire a Besnate.

Resta inoltre chiusa in modalità continuativa l’entrata di Gallarate verso Milano, per lavori di installazione di nuove barriere antirumore.

Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 5, sarà chiusa anche l’entrata di Castellanza verso Milano per lavori di rifacimento delle barriere antirumore. Come alternativa viene indicato l’ingresso di Legnano.

La chiusura dell’entrata di Castellanza verso Milano sarà ripetuta anche dalle 21 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 maggio.

Chiuso il tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9

Dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano.

Per chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, il percorso alternativo prevede il transito sulla viabilità ordinaria lungo via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna e la Statale 33 del Sempione fino a raggiungere il raccordo Fiera Milano e rientrare poi in A8 verso il capoluogo.

Chi è diretto verso Chiasso dovrà invece percorrere la SS33 del Sempione verso Castellanza e successivamente la SP527 Bustese fino all’ingresso in A9 allo svincolo di Saronno.

Chiusa anche l’uscita di Lainate Arese

Sempre sulla A8, dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese per i veicoli provenienti da Milano. Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di ampliamento dello svincolo esterno.

Per i veicoli leggeri sotto le 3,5 tonnellate sarà possibile uscire a Baranzate, sulla Tangenziale nord di Milano, oppure a Origgio sulla A9 e proseguire lungo la SP233 Varesina verso Arese.

I mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate dovranno invece utilizzare obbligatoriamente l’uscita di Origgio sulla A9, a causa delle limitazioni al traffico pesante presenti nel territorio di Garbagnate Milanese.