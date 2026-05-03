Lavori sulla A9: chiuso il tratto Lomazzo Nord-Saronno per una notte
Il provvedimento scatterà mercoledì 6 maggio per consentire la manutenzione del verde lungo l'autostrada. Ecco i percorsi alternativi consigliati verso Lainate
Nuovi cantieri in vista sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura temporanea di un tratto dell’arteria per consentire interventi di manutenzione delle essenze arboree.
Orari e chiusure
Il tratto interessato è quello compreso tra Lomazzo Nord e Saronno, esclusivamente in direzione Lainate. Il blocco della circolazione scatterà:
Dalle ore 22:00 di mercoledì 6 maggio.
Fino alle ore 5:00 di giovedì 7 maggio.
I percorsi alternativi
Per limitare i disagi alla circolazione, è stato predisposto un itinerario alternativo su viabilità ordinaria. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo Nord, i conducenti dovranno seguire questo percorso:
Percorrere la SP23 e la SP30 verso Lomazzo.
Immettersi sulla SP33 e proseguire su via Como in direzione Turate.
Seguire via Milano e la SP233 verso Gerenzano.
Proseguire sulla SP233 in direzione Saronno.
Rientrare infine in A9 verso Lainate attraverso lo svincolo di Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.