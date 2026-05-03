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Saronno/Tradate

Lavori sulla A9: chiuso il tratto Lomazzo Nord-Saronno per una notte

Il provvedimento scatterà mercoledì 6 maggio per consentire la manutenzione del verde lungo l'autostrada. Ecco i percorsi alternativi consigliati verso Lainate

lavori autostrada notte

Nuovi cantieri in vista sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura temporanea di un tratto dell’arteria per consentire interventi di manutenzione delle essenze arboree.

Orari e chiusure

Il tratto interessato è quello compreso tra Lomazzo Nord e Saronno, esclusivamente in direzione Lainate. Il blocco della circolazione scatterà:

Dalle ore 22:00 di mercoledì 6 maggio.

Fino alle ore 5:00 di giovedì 7 maggio.

I percorsi alternativi

Per limitare i disagi alla circolazione, è stato predisposto un itinerario alternativo su viabilità ordinaria. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo Nord, i conducenti dovranno seguire questo percorso:

Percorrere la SP23 e la SP30 verso Lomazzo.

Immettersi sulla SP33 e proseguire su via Como in direzione Turate.

Seguire via Milano e la SP233 verso Gerenzano.

Proseguire sulla SP233 in direzione Saronno.

Rientrare infine in A9 verso Lainate attraverso lo svincolo di Saronno.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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