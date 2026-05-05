Lavoro di squadra e fondi Pnrr: a Olgiate Olona il nuovo alloggio domotico per persone con disabilità

È stato inaugurato questa mattina nel centro storico di Olgiate Olona un nuovo appartamento destinato a persone con disabilità, nell’ambito del progetto “Percorsi di autonomia” finanziato dal Pnrr. Un’iniziativa che punta a promuovere indipendenza abitativa e inserimento lavorativo, rafforzando la rete dei servizi sul territorio.

All’inaugurazione sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni dell’ambito di Castellanza, l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, le cooperative coinvolte nel progetto e gli operatori sociali che seguono i percorsi individualizzati dei beneficiari. A fare gli onori di casa Leonardo Richiusa, vicesindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Olgiate Olona. Paola Chiara Bottazzi, coordinatrice Ufficio di Piano dell’Ambito di Castellanza (ente capofila Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona) e Fausto Panizza della Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà hanno raccontanto come è nato e si è sviluppato il progetto, mentre Maria Raffaela Rinaldi, educatrice della Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà ha accompagnato i ragazzi che fanno parte del progetto e ha letto una loro riflessione sul percorso che hanno intrapreso. Infine la sindaca di Castellanza Cristina Borroni ha sotto lineato la volontà di tutti i Comuni coinvolti di proseguire e di ampliare questo progetto, anche dopo la conclusione dei finanziamenti del Pnrr.

Un progetto per l’autonomia

L’intervento rientra nella Missione 5 del Pnrr dedicata a inclusione e coesione, con un finanziamento complessivo di 715mila euro . L’obiettivo è accompagnare le persone con disabilità verso una maggiore autonomia, sia dal punto di vista abitativo sia lavorativo.

Il progetto si sviluppa su tre direttrici principali: la costruzione di percorsi personalizzati, la realizzazione di soluzioni abitative adeguate e il sostegno all’inserimento lavorativo, anche attraverso formazione digitale e tirocini.

Percorsi personalizzati e lavoro

Elemento centrale del progetto è la costruzione di percorsi individualizzati, definiti da un’équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori, psicologi e operatori del lavoro.

Accanto all’autonomia abitativa, il progetto punta anche sull’inserimento lavorativo: alcuni beneficiari sono già coinvolti in tirocini, mentre altri hanno avviato un percorso occupazionale, supportati da tutor dedicati. I ragazzi al centro del progetto faranno inoltre altri percorsi mirati alla crescita dell’autonomia personale, ad esempio per quanto riguarda la gestione delle proprie risorse economiche.

L’alloggio di Olgiate Olona

L’appartamento inaugurato a Olgiate Olona è uno degli spazi individuati per accogliere i beneficiari. Si tratta di un alloggio messo a disposizione dal Comune, ristrutturato e arredato nei mesi scorsi, con una capienza di due posti, pronto ad accogliere i primi ospiti a partire da maggio.

Gli ambienti sono stati progettati per garantire sicurezza e autonomia, anche grazie all’utilizzo di tecnologie domotiche per il monitoraggio a distanza, come sensori e dispositivi di assistenza .Una rete territoriale

L’iniziativa è promossa dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in collaborazione con le cooperative sociali e i Comuni dell’ambito, che comprende oltre a Olgiate Olona anche Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate e Solbiate Olona.

Un progetto che guarda non solo alla singola persona, ma anche alla comunità, con l’obiettivo di costruire percorsi di inclusione duraturi e sostenibili.