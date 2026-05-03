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Le donne in ceramica di Elisabetta Pieroni in mostra a Villa Tatti Tallachini

Inaugura sabato 9 maggio a Comerio la personale "Profili di donna". Un percorso tra scultura e pittura che intreccia l'arte della terra con la letteratura di Diletta Lombardo

Generico 27 Apr 2026

Il fascino della ceramica e la profondità dei volti femminili trovano casa a Comerio. Da sabato 9 a domenica 24 maggio, le sale di Villa Tatti Tallachini (Padiglione della musica & Coffee House) ospiteranno “Profili di donna”, la mostra personale dell’artista Elisabetta Pieroni.

L’artista e la tecnica

Elisabetta Pieroni è un’artista poliedrica che, dopo una formazione giovanile dedicata alla porcellana di Limoges, ha scelto di concentrarsi sulla ceramica refrattaria, sulla pittura e sulla realizzazione di murales. Con oltre 150 mostre all’attivo tra l’Italia e le grandi capitali estere come Parigi, Tokyo e Bruxelles, Pieroni torna nel territorio varesino con una collezione che mette al centro il legame tra uomo e natura. Nelle sue opere, modellate esclusivamente a mano, compaiono spesso elementi come alberi, rami e radici, simboli di una fragilità naturale da proteggere.

Un dialogo tra arte e scrittura

L’esposizione non sarà solo visiva. Il percorso artistico si intreccia infatti con la letteratura grazie alla collaborazione con la scrittrice varesina Diletta Lombardo. Durante l’inaugurazione, fissata per sabato 9 maggio alle ore 17:00, verranno letti brani tratti dai libri di Lombardo che descrivono tre figure femminili emblematiche. Il pubblico sarà invitato a un vero e proprio “gioco”: individuare, tra le ceramiche esposte, quali siano le opere che danno volto e forma alle donne raccontate dalla scrittrice.

Informazioni e orari

L’evento, curato da Gianluca Piotti e patrocinato dal Comune di Comerio, resterà aperto con i seguenti orari:

Mercoledì e venerdì: dalle 16:30 alle 18:30.

Sabato e domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

L’ingresso alla mostra è libero. All’entrata sarà presente un libro firme dove i visitatori potranno lasciare un pensiero o un’emozione suscitata dalle opere, un gesto di condivisione molto caro all’artista.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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