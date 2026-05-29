“Le donne votano e sono elette”: Angela Parodi racconta la nascita della Repubblica a Induno Olona

Appuntamento il 2 giugno in Sala Bergamaschi per un incontro organizzato da Anpi e Comune dedicato alla storia della Costituente e al percorso di autonomia amministrativa del paese

Induno Olona si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un appuntamento che unisce la grande storia nazionale alle vicende del territorio. Il prossimo 2 giugno, alle ore 10, la Sala Bergamaschi ospiterà un incontro pubblico dedicato alla nascita della Repubblica Italiana nel 1946, con un focus particolare sul primo voto delle donne e sull’elezione dell’Assemblea Costituente. L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale dell’Anpi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, rappresenta un’occasione per riflettere sui valori democratici che hanno segnato la rinascita del Paese dopo il ventennio fascista.

Il ruolo delle donne e la Costituente

L’incontro, dal titolo “1946 nasce la Repubblica Italiana”, sarà tenuto da Angela Parodi, docente di storia. Al centro della relazione ci sarà il passaggio fondamentale che vide le donne votare ed essere elette per la prima volta, un momento di rottura decisivo con il passato. Si parlerà dell’Assemblea Costituente e del ritorno alle elezioni amministrative nei comuni, segnando la fine di un lungo periodo senza libertà di scelta per i cittadini.

La riconquista dell’autonomia di Induno Olona

La celebrazione della Repubblica si intreccia con la storia specifica del comune. Induno Olona, infatti, aveva perso la propria autonomia amministrativa nel 1927, quando il regime fascista ne decise la soppressione per aggregarla come frazione al comune di Varese. Solo il 25 ottobre 1950 il distacco divenne effettivo a livello giuridico e ufficiale. Induno tornò a essere Comune autonomo, fatta eccezione per la frazione di Bregazzana, ed elesse il suo primo sindaco dell’era democratica nella primavera del 1951.

Il coinvolgimento delle scuole e il brindisi finale

L’evento vedrà anche la partecipazione delle nuove generazioni grazie a una mostra speciale. In Sala Bergamaschi saranno infatti allestiti i lavori realizzati dagli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie “A. Ferrarin” e “Don Milani” di Induno Olona. Al termine dell’approfondimento storico, come per ogni compleanno che si rispetti, verrà offerto un brindisi con aperitivo. Per i più piccoli che prenderanno parte all’iniziativa è previsto inoltre un piccolo regalo.