Le fiabe dei Grimm tra fede e simbolismo: Giuseppe Reguzzoni presenta il suo nuovo libro a Inarzo

Le antiche narrazioni popolari raccolte dai fratelli Grimm vanno ben oltre la semplice morale per bambini.

Per andare a fondo di quelle che non sono semplici fiabe, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo ha organizzato un nuovo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore”. Il protagonista della serata, che si terrà giovedì 21 maggio alle ore 21:00 presso il salone dell’oratorio di via Vanetti 5, sarà il docente, traduttore e saggista Giuseppe Reguzzoni, pronto a guidare il pubblico alla scoperta del suo ultimo volume intitolato “Il risveglio di Rosaspina. Una prospettiva sulle fiabe dei Grimm”.

L’opera di Reguzzoni si inserisce in un ambito di ricerca stimolante e ancora poco battuto nel panorama editoriale italiano. Le celebri fiabe dei fratelli Grimm videro la luce in un momento storico cruciale per l’Europa, segnato da un forte processo di secolarizzazione e dal progressivo disincanto del mondo. Accanto alle letture in chiave neopagana o attraverso le lenti della psicologia del profondo, lo studio di Reguzzoni propone un’armoniosa integrazione dei modelli interpretativi più noti. Il saggio mette così in luce come i testi dei Grimm custodiscano una splendida testimonianza di senso religioso, finemente intessuta di richiami biblici e simbolici che derivavano direttamente dalle profonde convinzioni personali e dalla familiarità con le Sacre Scritture degli stessi autori tedeschi.

Il percorso accademico e intellettuale di Giuseppe Reguzzoni garantisce uno spessore culturale di primo livello all’evento. Laureato in lettere moderne, con alle spalle studi di filosofia e teologia e un dottorato di ricerca conseguito all’Università Cattolica di Milano, l’autore ha insegnato a lungo nei licei italiani e svizzeri, collaborando inoltre con la Scuola di Dottorato in Scienze della Formazione del medesimo ateneo milanese. Attualmente docente di sociologia dei processi culturali a Borgomanero, Reguzzoni vanta anche una ricca attività come traduttore di figure di spicco della Chiesa contemporanea, tra cui spicca Joseph Ratzinger. A dialogare con lui durante la serata ci sarà Emiliano Pedroni nel ruolo di moderatore.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.