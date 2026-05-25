Varese
Le Harley-Davidson invadono il centro di Varese: esposizione, aperitivo e dj set in Corso Matteotti
Sabato 6 giugno il Varese Chapter porta nel cuore della città una mostra open air dedicata alle Harley-Davidson. Moto in esposizione in Corso Matteotti e aperitivo con dj set da Base Blu Bistrot, aperto a tutti
Il rombo delle Harley-Davidson arriva nel cuore di Varese. Sabato 6 giugno Corso Matteotti ospiterà un’esposizione a cielo aperto dedicata alle moto più iconiche del mondo, in un evento organizzato dal Varese Chapter.
L’iniziativa, dal titolo “Amiamo riempire Varese di Harley”, porterà in centro città decine di Harley-Davidson, trasformando per alcune ore una delle vie più frequentate di Varese in una vera mostra open air. Non un semplice raduno, ma un’occasione per avvicinare anche chi non è motociclista al mondo Harley, fatto di passione, libertà, stile e spirito di condivisione.
Il programma prevede dalle 18 al Base Blu Bistrot un aperitivo con dj set aperto a tutti: harleysti, curiosi, famiglie e cittadini che vorranno vivere l’atmosfera dell’evento nel centro di Varese.
L’appuntamento è quindi per sabato 6 giugno in Corso Matteotti, con un evento pensato per riempire il centro di Varese di moto, musica e passione Harley-Davidson.