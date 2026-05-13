Le manovre salvavita al centro di un convegno a Domodossola

Sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo motivo la conoscenza delle manovre salvavita e della corretta gestione di un arresto cardiaco non riguarda soltanto gli operatori sanitari, ma rappresenta un patrimonio di competenze essenziale per tutta la popolazione.

Proprio a questo tema è dedicato il convegno “L’arresto cardiaco: le manovre salvavita”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 16.00 presso l’Auditorium del Collegio Mellerio Rosmini, in via Antonio Rosmini 24 a Domodossola (VB).

L’iniziativa è organizzata da Associazione Nuovo Mosaico e Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola, e rientra nel calendario ufficiale degli eventi per il 60° anniversario di fondazione del Comitato CRI di Domodossola (1966-2026).

«L’iniziativa è partita dall’Associazione Nuovo Mosaico e fortemente voluta dal professor Sgro e dal dottor Comaita e la croce Rossa ha subito sposato l’iniziativa, inserendola nel proprio calendario di eventi per le celebrazioni, in quanto assolutamente coerente con i propri obiettivi e soprattutto perché riteniamo importante fare divulgazione sulle manovre rianimatorie e salvavita» sottolinea Jonathan Zaccaria, presidente del Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana.

Il convegno si svolge con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Città di Domodossola, Pro Loco Domodossola e A.S.L. V.C.O.

Tra i partner e le realtà coinvolte figurano inoltre Centro Servizi per il Territorio ETS (Novara-VCO), Fondazione Centro Accoglienza Anziani Onlus (Lonate Pozzolo), ASD SportNelCuore Sogno, TAN (Totale Autocontrollo del Neonato – Piemonte), Pediacoop Società Cooperativa e H24 Group.

Il programma

A coordinare i lavori saranno il professor Mario Sgro e il dottor Fabrizio Comaita. L’introduzione sarà affidata al dottor Francesco Roscio, mentre a moderare l’incontro sarà la dottoressa Daniela Kozel.

Seguiranno gli interventi dei relatori:

– dottor Alessandro Lupi – “L’arresto cardiaco, cause e prevenzione” • dr. Andrea Audo – “La rianimazione cardio polmonare avanzata intraospedaliera, supporti di circolo”

– dr. Giulio Clerici – “Defibrillatore e sport: un nuovo concetto che fa discutere” • dr. Fabrizio Lodo – “Dalla chiamata all’azione: la catena della sopravvivenza” • Istruttori della Croce Rossa Italiana di Domodossola – contributo formativo e divulgativo sulle manovre rianimatorie e salvavita

L’incontro vuole offrire un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della rapidità d’intervento, promuovendo una maggiore consapevolezza sui gesti che possono salvare una vita.

Informazioni

Per maggiori informazioni: 379 1942157 (ore pomeridiane) Sito web: www.cridomodossola.it