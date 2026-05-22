Le montagne, la sera e le storie: il viaggio del Coro Piambello a Materia

Una serata fatta di parole, ricordi e armonie condivise. Venerdì 22 maggio a Materia il Coro Piambello di Brusimpiano ha proposto “Tra tenerezza e racconti”, appuntamento dedicato alle atmosfere e ai testi di Bepi De Marzi, figura centrale della coralità italiana.

Guidato dal maestro Renato Orsenigo, il gruppo ha alternato momenti musicali e narrazione, accompagnando il pubblico dentro storie di montagne, tramonti, amicizia e memoria popolare. Un percorso costruito attorno ai brani più noti e poetici di De Marzi, da Signore delle cime alle ninne nanne, passando per racconti legati alla guerra, alle leggende alpine e alla vita quotidiana delle comunità di montagna.

Più che una semplice esibizione, la serata si è trasformata in un dialogo continuo con il pubblico. Orsenigo ha raccontato episodi della vita del compositore vicentino, spiegando l’origine di alcuni testi e il significato delle immagini che attraversano i canti: il tramonto sulle montagne, le campane della sera, le fiabe delle Dolomiti che si colorano di rosa al calare del sole.

Tra i momenti più apprezzati anche il racconto della storia del coro stesso. Sul palco erano presenti tre coristi che fanno parte del Piambello da oltre 55 anni, mentre il direttore ha ricordato la scelta, avvenuta più di vent’anni fa, di aprire il gruppo anche alle voci femminili: una decisione che ha cambiato il suono e il percorso del coro.

Non sono mancati gli interventi del pubblico, incuriosito dal lavoro che sta dietro alla coralità: dalle prove settimanali allo studio delle diverse parti armoniche, fino alla costruzione di un repertorio che oggi permette al gruppo di partecipare a rassegne, appuntamenti culturali e iniziative legate alla tradizione alpina.

La chiusura è arrivata con un fuori programma condiviso con la sala, sulle note della Ninna nanna del contrabbandiere di Davide Van De Sfroos, accolta dagli applausi del pubblico presente a Materia.