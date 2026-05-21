Le navi fantastiche e i mondi di Tiziano Perotto in mostra al “Liceo Frattini” di Varese

Un viaggio lungo quasi cinquant’anni, sospeso tra il rigore scientifico dell’illustrazione editoriale e il sogno del pop surrealismo. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 11:00, lo “Spazio Clip” – la prestigiosa vetrina espositiva del Liceo Artistico “Frattini” di Varese (via Valverde 2) – aprirà le porte a “Viaggi illustrati”, la mostra personale dedicata a Tiziano Perotto.

L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 20 giugno 2026 (festività escluse), offre al pubblico e agli studenti un’occasione unica per immergersi nella produzione di un illustratore di fama nazionale. I visitatori potranno inoltre approfittare dell’evento per scoprire il ricco Museo Diffuso custodito all’interno dell’istituto scolastico.

Dalla pubblicità alle “Navi Fantastiche”

Milanese di origine ma recentemente trasferitosi a Dogliani, nelle Langhe, Perotto muove i suoi primi passi nel mondo dell’illustrazione verso la fine degli anni Settanta. Fin da subito la sua matita si divide sapientemente tra l’impatto visivo delle agenzie pubblicitarie e la profondità del settore editoriale.

La svolta artistica e poetica matura durante un breve ma intenso soggiorno a Roma, dove viene invitato a realizzare delle tavole espositive a Castel Sant’Angelo. È in questo contesto che prendono vita i disegni de Le navi fantastiche, un progetto visionario che si trasformerà in un celebre volume arricchito dai testi di Bianca Fo Garambois ed edito da Emme Edizioni di Rosellina Archinto.

Tra spaccati storici e teatro

Il rientro a Milano consolida la sua carriera. Perotto stringe un lungo e felice sodalizio con il “Teatro Laboratorio Mangiafuoco”, firmando scenografie e locandine per il teatro ragazzi. Contemporaneamente, la sua precisione millimetrica lo porta a collaborare con la casa editrice Giorgio Mondadori (poi Cairo Editore), per la quale firma dettagliatissimi spaccati di edifici storici italiani ed europei, e con grandi colossi dell’editoria come De Agostini, Fratelli Fabbri, RCS (per cui disegnerà complessi spaccati di velieri) e la Lattes di Torino.

Le sue opere, capaci di parlare sia ai bambini che agli accademici, sono state selezionate per la prestigiosa Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna in ben tre edizioni: nel 2002, 2004 e 2005.

La ricerca personale e il legame con il territorio

Accanto alla produzione su commissione, Tiziano Perotto non ha mai smesso di coltivare una personalissima ricerca artistica, muovendosi liberamente tra l’informale, l’astratto e il pop surrealismo. Negli ultimi anni il suo focus si è concentrato sulla pittura e sul disegno del mondo animale.

La mostra di Varese, visitabile gratuitamente sia al mattino che al pomeriggio negli orari di apertura del liceo, rappresenta un’antologia preziosa di un artista che ha saputo fare del disegno un veicolo di esplorazione della realtà e della fantasia. Per chi volesse approfondire, in loco sarà possibile inquadrare un QR code per scaricare il catalogo completo della mostra.