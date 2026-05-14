“Le nostre radici, il nostro impegno”: serata pubblica con la lista “Vivere Lonate Ceppino” di Clara Dalla Pozza
Venerdì 15 maggio alle 20,30 la lista “Vivere Lonate Ceppino – Lega Lonate” incontrerà i cittadini nella sede comunale di piazza Diaz per illustrare il programma elettorale
Nuova opportunità per conoscere candidati e programma della lista “Vivere Lonate Ceppino – Lega Lonate” che ricandida nel ruolo di sindaco Clara Dalla Pozza. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 15 maggio alle 20.30, nella sede del Comune di Lonate Ceppino in piazza Diaz 12.
L’incontro pubblico sarà l’occasione per illustrare ai cittadini le proposte e le priorità del gruppo guidato dallo slogan “Le nostre radici, il nostro impegno”, con un momento dedicato al confronto sui temi amministrativi e sul futuro del paese.
Durante la serata verranno presentati i punti principali del programma della lista e i candidati che fanno parte della squadra impegnata a fianco della sindaca uscente.
L’appuntamento si inserisce nel calendario degli incontri pubblici organizzati in vista del voto amministrativo per coinvolgere la cittadinanza nel dibattito sulle prospettive future di Lonate Ceppino.
La “Vivere Lonate Ceppino” invita residenti e cittadini interessati a partecipare alla serata per conoscere da vicino idee, obiettivi e progetti proposti per il territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.