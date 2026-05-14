“Le nostre radici, il nostro impegno”: serata pubblica con la lista “Vivere Lonate Ceppino” di Clara Dalla Pozza

Nuova opportunità per conoscere candidati e programma della lista “Vivere Lonate Ceppino – Lega Lonate” che ricandida nel ruolo di sindaco Clara Dalla Pozza. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 15 maggio alle 20.30, nella sede del Comune di Lonate Ceppino in piazza Diaz 12.

L’incontro pubblico sarà l’occasione per illustrare ai cittadini le proposte e le priorità del gruppo guidato dallo slogan “Le nostre radici, il nostro impegno”, con un momento dedicato al confronto sui temi amministrativi e sul futuro del paese.

Durante la serata verranno presentati i punti principali del programma della lista e i candidati che fanno parte della squadra impegnata a fianco della sindaca uscente.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli incontri pubblici organizzati in vista del voto amministrativo per coinvolgere la cittadinanza nel dibattito sulle prospettive future di Lonate Ceppino.

La “Vivere Lonate Ceppino” invita residenti e cittadini interessati a partecipare alla serata per conoscere da vicino idee, obiettivi e progetti proposti per il territorio.