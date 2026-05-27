Le parole del mare: Piero Dorfles conclude il calendario primaverile del Premio Chiara

«C’è qualcosa di unico, nei racconti di mare, che non si verifica con nessun altro scenario», scrive Piero Dorfles, «come se lo scorrere dell’acqua su uno scafo, la risacca su una spiaggia, la voce delle onde, gli scricchiolii di un’alberatura, un improvviso colpo di vento sulle vele fossero capaci, da soli, di produrre un fremito di avventura, un brivido, un senso della sfida, una vitalità e una comunione con la natura che non esiste se non a bordo di una imbarcazione».

L’energia narrativa del mare navigato è l’argomento di questo libro. L’appuntamento è per Venerdì 29 maggio ore 18:00, Salone Estense, Comune di Varese, via Sacco ingresso libero.

Le stesse innumerevoli espressioni della lingua quotidiana, ispirate dal mare, dimostrano questo potere di imporre metafore, di mettere in comune tra i parlanti immagini di immediata suggestione, ogni volta in cui si sente il bisogno di introdurre nella comunicazione un colore emotivo intenso e rapido. Perché le emozioni del mare – i suoi universali generi letterari – le riconosciamo tutti.

Viaggio nel mondo audiovisivo statunitense degli anni Ottanta. Film, serie TV, registi, sceneggiatori e attori che hanno caratterizzato il periodo, indagando il legame tra approccio artistico e peculiarità politiche, storiche, culturali ed estetiche del decennio. Non un mero racconto di pellicole e serie, ma un’indagine su approccio artistico e contesto storico, politico e sociale, che rivela come il cinema e la televisione degli anni Ottanta riflettessero le tensioni, le sfide e le trasformazioni culturali dell’epoca.

L’autore dialoga con Edoardo Vigna, caporedattore del “Corriere della Sera”, responsabile di “Pianeta 2030”.

Piero Dorfles, giornalista e critico letterario. Per la Rai ha curato diversi programmi radiofonici e televisivi tra cui “Il baco del millennio” e “La banda”. Ha affiancato i conduttori nella fortunata trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. È autore di saggi dedicati al mondo della comunicazione come Carosello e l’Atlante della radio e della televisione. Tra le sue opere, Il ritorno del dinosauro, I cento libri che rendono più ricca la nostra vita, Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita, Chiassovezzano. Una casa e una famiglia temeraria in tempo di guerra, Amblimblè. Rime e riti dei giochi di strada (2025).

Edoardo Vigna, al “Corriere della Sera” da un trentennio, è caporedattore responsabile di Pianeta 2030, l’area del giornale di via Solferino dedicata a sostenibilità e ambiente. Su “7”, il settimanale del Corriere, è titolare della rubrica di politica internazionale Leadership. Con il magistrato Marcello Bortolato ha scritto il libro Vendetta pubblica. Il carcere in Italia (Laterza, 2020). Fra gli altri suoi libri, Europa. La meglio gioventù (Neri Pozza, 2019). È tutor al Master in Giornalismo della Scuola Walter Tobagi dell’Università degli Studi di Milano.