Sei alunne della San Giovanni Bosco alle nazionali di scacchi, ma servono fondi per andare a Pescara

Sei bambine, cinque ore di allenamento, un quarto posto tra tredici scuole della Lombardia. Basta questo per capire cosa ha combinato la squadra femminile della scuola primaria San Giovanni Bosco, dell’IC Pellico di Varese, ai Campionati Studenteschi regionali di scacchi andati in scena nelle settimane scorse a Codogno.

Il risultato — la qualificazione alle finali nazionali — è arrivato in un contesto tutt’altro che semplice. La due giorni di Codogno ha riunito i migliori istituti della regione in un tabellone serrato, e le varesine hanno chiuso con sei punti su dieci, abbastanza per strappare il pass per Montesilvano, in provincia di Pescara, dove dal 18 al 21 maggio si disputerà la fase nazionale dei Campionati Studenteschi.

A guidarle sul campo è stato Gianmarco Beraldo, istruttore nazionale federale che ha seguito le ragazze anche in trasferta come capitano di squadra. È lui ad aver tenuto il corso di preparazione: cinque ore in tutto, un tempo che in altri sport sembrerebbe appena sufficiente per imparare le basi, e che invece è bastato a costruire una squadra capace di reggere il confronto con scuole ben più rodate.

Le protagoniste di questa storia sono: Greta Meurat, che ha chiuso il torneo con quattro vittorie su quattro partite disputate, Sofia Stefanati, Alessia Mattiello, Sofia De Meo, Hazel Diaz e Vittoria Spataro. Sei alunne che, probabilmente, qualche settimana fa non avrebbero immaginato di ritrovarsi a fare i bagagli per le nazionali.

Un torneo per raccogliere i fondi

Arrivare a Montesilvano ha però un costo, e qui entra in gioco chi vuole sostenere l’impresa. Domenica 10 maggio, alle 14.30, la Società Scacchistica Città di Varese apre le porte della propria sede di via Sant’Imerio 10/12 per un torneo aperto a tutti: cinque turni da dieci minuti ciascuno, con premi speciali a sorteggio. L’iscrizione è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla raccolta fondi ufficiale per coprire le spese di trasferta della squadra.

Non serve essere giocatori esperti. Il format è pensato per accogliere chiunque voglia sedersi di fronte a una scacchiera, che si tratti di un principiante curioso o di un appassionato di lungo corso. L’obiettivo è uno solo: aiutare queste sei ragazze a rappresentare Varese sul palcoscenico nazionale. Tra i premi alcune piante offerte da uno sponsor dedicato alla festa della mamma, libri e gadget.