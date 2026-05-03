Le sculture di Ignazio Campagna in mostra a Como: l’equilibrio delle “Fluttuazioni”
Dall’8 al 29 maggio gli spazi di The Art Company ospitano la personale dell’artista di Viggiù. Un percorso tra marmi, disegni e bozzetti curato da Carla Tocchetti per indagare la genesi della forma
Lo scultore varesotto di origini siciliane Ignazio Campagna approda a Como con il suo ultimo progetto espositivo. La mostra, intitolata “Fluttuazioni” e curata da Carla Tocchetti, sarà ospitata presso gli spazi di The Art Company dall’8 al 29 maggio 2026.
La ricerca della forma
Al centro della personale vi è il concetto di “fluttuazione”, inteso dall’artista come una condizione dinamica in cui la forma si trova in un equilibrio costante tra la visione mentale e la sua realizzazione pratica. Il percorso espositivo propone:
Opere scultoree: una selezione realizzata prevalentemente in marmo.
Processo creativo: l’esposizione di disegni e bozzetti preparatori che rendono visibile il passaggio dall’immaginazione alla materia.
Filosofia plastica: una ricerca che fissa il movimento e la trasformazione, radicandosi nella tradizione lombarda ma aperta a tensioni simboliche e sperimentazioni.
Un ponte tra Varese, Como e la Sicilia
Ignazio Campagna, nato a Bagheria nel 1956 ma formatosi al Liceo Artistico “Frattini” di Varese e all’Accademia di Brera, rappresenta una figura cardine della scultura nel territorio insubrico. Con base a Viggiù, dove è stato Conservatore dei Musei Civici Enrico Butti tra il 2012 e il 2019, l’artista ha collaborato con maestri del calibro di Vittorio Tavernari e Francesco Somaini.
La sua presenza nell’area di Varese è consolidata da esposizioni storiche al Castello di Masnago, a Villa Mirabello e al Chiostro di Voltorre. Con questo nuovo appuntamento comasco, Campagna prosegue un percorso che lo vede impegnato anche in Sicilia, sempre sotto la curatela di Carla Tocchetti, confermando la scultura come un linguaggio di libertà e impegno sociale.
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