Le “sere dei miracoli” della Grande Ignis sbarcano a “Luci a Masnago”

Sarà una puntata un po’ diversa dal solito quella di “Luci a Masnago” che andrà in onda giovedì 7 maggio dalle ore 14 su Radio Materia (QUI per collegarsi) per poi essere diffusa su tutti i canali di ascolto podcast.

Non ci sarà, infatti, la consueta analisi dell’ultima partita perché la Openjobmetis è rimasta a riposo nello scorso fine settimana (a causa dell’estromissione di Trapani dal campionato) ed è quindi rimasta alla finestra in vista dell’ultimo e decisivo turno sul campo della Virtus Bologna.

Proprio in vista del match di domenica 10 sotto le due torri – Varese per andare ai playoff deve vincere, o sperare nel KO di Trento con Milano – nella seconda parte della trasmissione ci collegheremo con Bruno Trebbi, direttore di BolognaBasket e stretto conoscitore delle vicende di casa Olidata.

Nel corso della puntata però, daremo largo spazio a un’iniziativa editoriale. L’ospite sarà infatti Marco Alfieri, giornalista (Linkiesta, La Stampa, Il Sole 24 Ore) e scrittore varesino che ha da poco dato alle stampe “Le sere dei miracoli“, volume ispirato all’epopea della Grande Ignis e alle dieci finali consecutive di Coppa dei Campioni. Un periodo che – mischiato al momento politico e all’ascesa della nascente Lega Nord – ha segnato il Marco bambino e che ora è diventato un libro per l’editrice Bee.

“Le sere dei miracoli” sarà poi presentato venerdì 8 maggio alle 18,30 al Salone Estense di Varese alla presenza di Toto Bulgheroni, Dino Meneghin (la cui figura stilizzata e gialloblu compare sulla copertina del libro) e Aldo Ossola, grazie all’organizzazione de “Il basket siamo noi”. A “Luci a Masnago” quindi una piacevole anteprima. Inutile dire che, un po’ tutti, sperano di aggiungere un’altra sera dei miracoli – seppur di dimensioni minori a quelle raccontate da Alfieri – domenica sera a Bologna…

Come di consueto, “Luci a Masnago” è aperta anche ai commenti degli ascoltatori: è sempre possibile mandare un messaggio (meglio se vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353-4848857 oppure in DM al profilo Instagram della trasmissione (CLICCATE QUI). Dal tardo pomeriggio troverete poi la puntata su tutte le principali piattaforme per l’ascolto dei podcast (su Spotify anche in formato video).