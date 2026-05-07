Le sere dei miracoli e quelle delle speranze playoff: “Luci a Masnago” tra la Grande Ignis e la sfida alla Virtus

Sere di miracoli e sere di speranze. La puntata di “Luci a Masnago” andata in onda giovedì 7 maggio su Radio Materia (e ora disponibile in formato podcast) si è articolata su due binari lontani ma con un punto di contatto forte, la Pallacanestro Varese. Da un lato quella che fu la squadra più vincente d’Europa, la Grande Ignis degli anni Settanta, dall’altra l’Openjobmetis attuale che si giocherà a Bologna la partecipazione ai playoff.

“Le sere dei miracoli”: l’epopea di una Varese sul tetto d’Europa



I tre conduttori – Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti – hanno ospitato in studio il giornalista e scrittore Marco Alfieri per la presentazione del suo nuovo libro, “Le sere dei miracoli“, un’opera che ripercorre il decennio d’oro della pallacanestro varesina dal 1970 al 1979. Il volume è strutturato attraverso le dieci finali consecutive di Coppa dei Campioni, un’impresa unica: «Pensare che una cittadina di 70.000 abitanti potesse rivaleggiare e spesso sconfiggere corazzate come l’Armata Rossa di Mosca e il Real Madrid ha davvero del miracoloso».

Alfieri definisce questa storia “straordinaria”, nata in un contesto economico e sociale irripetibile, quello della Varese di Giovanni Borghi e del boom dell’industria manifatturiera. L’autore intreccia inoltre l’epopea sportiva con la storia politica del territorio, notando come il 1979 segni contemporaneamente la fine del ciclo della grande Ignis/Mobilgirgi a Grenoble e l’incontro tra Umberto Bossi e i primi ideali autonomisti, descrivendo Varese come una fucina di grandi storie nazionali.

Bruno Trebbi (Bolognabasket): «Mi aspetto una Virtus agguerrita»



In vista dell’ultima sfida della regular season tra Olidata e Openjobmetis, il direttore di Bolognabasket, Bruno Trebbi, ha fatto il punto sulla situazione in casa Virtus. Nonostante il primo posto già blindato, Trebbi avverte che i bianconeri non concederanno nulla a Varese: «Non credo che giocheranno in ciabatte, anzi: mi aspetto un’Olidata molto agguerrita», ha dichiarato, sottolineando come la squadra di Jakovljevic voglia mantenere alta la mentalità da playoff dopo aver superato un periodo difficile.

Riguardo alla formazione, Trebbi ha riportato che Vildoza è tornato ad allenarsi col gruppo, mentre Morgan rimane ai box, sebbene si sia dichiarato pronto per la post-season. La chiave del match sarà l’intensità: «Se la Virtus mette 40′ di intensità difensiva di alto livello, io credo che sia strafavorita contro Varese e favorita contro tutti, altrimenti il pronostico si apre».

Il legame profondo di Marco Alfieri con il basket varesino



Oltre alla veste di autore, Alfieri ha raccontato il suo vissuto personale e totale nel mondo del basket, che ha giocato nelle giovanili della Robur et Fides fino ad arrivare in prima squadra. Ha ricordato con nostalgia l’atmosfera del palazzetto di Masnago degli anni ’70 e ’80, citando immagini iconiche come la nuvola di fumo che rendeva invisibile il campo durante l’intervallo e i coriandoli dello scudetto del 1978 rimasti impigliati nella rete sotto il soffitto per ventuno anni, fino al trionfo della Stella nel 1999.

Alfieri ha infine sottolineato l’importanza del legame tra le due realtà cittadine, Robur e Pallacanestro Varese, spesso viste come rivali ma profondamente intrecciate: campioni come Dino Meneghin, Aldo Ossola e Dodo Rusconi hanno infatti vissuto tappe fondamentali della loro formazione proprio alla corte di Gianni Asti. Questo patrimonio di passioni e competenze rappresenta per Alfieri una “eredità immateriale” che continua a vivere attraverso iniziative come il “Basket siamo noi” e tornei storici come il “Garbosi”.