Le società sportive di Cardano fanno sempre più rete. E arriva la Festa dello sport
La Consulta ha quasi raddoppiato il numero di società e ha coinvolto anche la scuola. Tra i prossimi appuntamenti il doppio weekend di "scuole in pista" e la giornata di "vetrina" delle diverse discipline
A Cardano al Campo cresce la rete tra società sportive e si consolida come uno degli ambiti più dinamici della vita cittadina. Non solo numeri in aumento, ma soprattutto un cambio di prospettiva: le società sportive collaborano sempre di più tra loro, costruendo una rete che coinvolge anche scuole e famiglie. Un percorso che – in quest’anno _ culminerà il prossimo 23 maggio con la Festa dello sport, in programma dalle 9 alle 15 all’area sportiva di via Carreggia.
«Per noi lo sport è un investimento, perché sia un diritto per tutti: è una vera palestra di vita», sottolinea l’assessora allo sport Elena Mazzucchelli, sintetizzando la visione che ha guidato l’amministrazione guidata da Lorenzo Aspesi. Una visione che si riflette nel lavoro della Consulta sportiva, oggi profondamente rinnovata.
Se in passato la Consulta era percepita principalmente come un luogo di gestione e distribuzione degli spazi orari nelle palestre, oggi è diventata «un luogo concreto di incontro e confronto tra le società». Un cambio di passo evidente anche nei numeri: «le realtà sportive sono passate a 22 associazioni, con un incremento del 47% dall’inizio del mandato, e gli atleti tesserati hanno raggiunto quota 1600, circa cinquecento in più rispetto a due anni fa».
Le scuole, un tempo assenti, partecipano ora stabilmente con un proprio rappresentante, mentre nella Consulta è entrato anche il comitato genitori. Un allargamento che rafforza l’idea dello sport come spazio educativo e comunitario, capace di mettere in relazione diverse componenti del territorio (sport competitivo e non solo, ad esempio c’è anche un partecipato gruppo di cammino).
Nei boschi insieme: il gruppo cammino Cardano al Campo è cresciuto di quattro volte in un anno
Simbolicamente – ma anche nella sostanza – in questo percorso si inserisce la Festa dello sport del 23 maggio, pensata come un momento di condivisione e scoperta. Durante la giornata sarà possibile avvicinarsi a numerose discipline: dal ciclismo al calcio, dal basket al motocross, dal tennis al tiro con l’arco e molte altre. «In contemporanea, nello stesso spazio, si terrà anche la festa di fine anno delle scuole primarie con le CardOlimpiadi», creando un’occasione di incontro tra sport e mondo scolastico.
“Scuole in pista” a maggio e l’evento internazionale di luglio
L’appuntamento arriva dopo “Scuole in pista”, il doppio weekend dedicato all’atletica e alla corsa campestre che nelle prossime due settimane coinvolgerà le scuole di Cardano e Samarate, con oltre 300 studenti protagonisti (Samarate ospita le attività in pista, Cardano la campestre). Un’esperienza che ha confermato la capacità del territorio di fare sistema attorno allo sport.
Cardano e Samarate unite per “Scuole in pista”: due giornate di sport per oltre 300 studenti
E lo sguardo è già rivolto anche all’estate, quando il pattinodromo cittadino – struttura rinnovaa negli ultimi anni – ospiterà un evento di rilievo internazionale: i campionati europei di speed skating, in una struttura unica che ha visto crescere anche atleti di livello olimpico come Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori ai Giochi invernali Milano-Cortina.
A luglio Cardano e la sua nuova pista ospiteranno i Campionati Europei di Speed Skating
Al di là dei risultati di livello mondiale, a Cardano c’è come detto però anche una grande varietà di discipline, da quelle più radicate come basket e ciclismo (il Club Ciclistico Cardanese è la più antica società del Varesotto e tra le più storiche di Lombardia) alle nuove tendenze, come il padel.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.