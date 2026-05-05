Le società sportive di Cardano fanno sempre più rete. E arriva la Festa dello sport

A Cardano al Campo cresce la rete tra società sportive e si consolida come uno degli ambiti più dinamici della vita cittadina. Non solo numeri in aumento, ma soprattutto un cambio di prospettiva: le società sportive collaborano sempre di più tra loro, costruendo una rete che coinvolge anche scuole e famiglie. Un percorso che – in quest’anno _ culminerà il prossimo 23 maggio con la Festa dello sport, in programma dalle 9 alle 15 all’area sportiva di via Carreggia.

«Per noi lo sport è un investimento, perché sia un diritto per tutti: è una vera palestra di vita», sottolinea l’assessora allo sport Elena Mazzucchelli, sintetizzando la visione che ha guidato l’amministrazione guidata da Lorenzo Aspesi. Una visione che si riflette nel lavoro della Consulta sportiva, oggi profondamente rinnovata.

Se in passato la Consulta era percepita principalmente come un luogo di gestione e distribuzione degli spazi orari nelle palestre, oggi è diventata «un luogo concreto di incontro e confronto tra le società». Un cambio di passo evidente anche nei numeri: «le realtà sportive sono passate a 22 associazioni, con un incremento del 47% dall’inizio del mandato, e gli atleti tesserati hanno raggiunto quota 1600, circa cinquecento in più rispetto a due anni fa».

Le scuole, un tempo assenti, partecipano ora stabilmente con un proprio rappresentante, mentre nella Consulta è entrato anche il comitato genitori. Un allargamento che rafforza l’idea dello sport come spazio educativo e comunitario, capace di mettere in relazione diverse componenti del territorio (sport competitivo e non solo, ad esempio c’è anche un partecipato gruppo di cammino).

Simbolicamente – ma anche nella sostanza – in questo percorso si inserisce la Festa dello sport del 23 maggio, pensata come un momento di condivisione e scoperta. Durante la giornata sarà possibile avvicinarsi a numerose discipline: dal ciclismo al calcio, dal basket al motocross, dal tennis al tiro con l’arco e molte altre. «In contemporanea, nello stesso spazio, si terrà anche la festa di fine anno delle scuole primarie con le CardOlimpiadi», creando un’occasione di incontro tra sport e mondo scolastico.

“Scuole in pista” a maggio e l’evento internazionale di luglio

L’appuntamento arriva dopo “Scuole in pista”, il doppio weekend dedicato all’atletica e alla corsa campestre che nelle prossime due settimane coinvolgerà le scuole di Cardano e Samarate, con oltre 300 studenti protagonisti (Samarate ospita le attività in pista, Cardano la campestre). Un’esperienza che ha confermato la capacità del territorio di fare sistema attorno allo sport.

E lo sguardo è già rivolto anche all’estate, quando il pattinodromo cittadino – struttura rinnovaa negli ultimi anni – ospiterà un evento di rilievo internazionale: i campionati europei di speed skating, in una struttura unica che ha visto crescere anche atleti di livello olimpico come Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori ai Giochi invernali Milano-Cortina.

Al di là dei risultati di livello mondiale, a Cardano c’è come detto però anche una grande varietà di discipline, da quelle più radicate come basket e ciclismo (il Club Ciclistico Cardanese è la più antica società del Varesotto e tra le più storiche di Lombardia) alle nuove tendenze, come il padel.