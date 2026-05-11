Le varesine Laura Veroni e Chiara Passiu vincitrici a Napoli del concorso letterario “Mille parole per una foto”

Doppio trionfo varesino a Napoli. Laura Veroni e Chiara Passiu hanno conquistato entrambe il primo posto al concorso letterario nazionale “Mille parole per una foto”, giunto quest’anno alla sua sesta edizione: Veroni si è aggiudicata la sezione over 18, Passiu quella under 18.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice della Basilica di San Lorenzo Maggiore, nel cuore del centro antico di Napoli, in occasione di un evento doppiamente significativo: la presentazione al pubblico del Crocifisso ligneo del 1600, attribuito a Giovan Luigi della Monica.

Il concorso, promosso da Ancos Aps in collaborazione con Confartigianato, è stato ideato dalla presidente napoletana professoressa Filomena Lombardo e dal presidente nazionale Enrico Inferrera. All’iniziativa hanno partecipato scrittori da tutta Italia — e anche dall’estero — chiamati a cimentarsi con la scrittura creativa a partire da un’immagine fotografica. I vincitori hanno ricevuto buoni libri e attestati di riconoscimento assegnati da una giuria di esperti.

“È stata una festa della cultura e della socialità intergenerazionale”, ha commentato Inferrera, ricordando come negli anni precedenti Ancos abbia donato un ecografo all’ospedale Santobono e uno portatile al Monaldi, oltre ad aver restaurato nella stessa basilica l’Ecce Homo del 1300.