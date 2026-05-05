Le voci degli studenti di Busto Arsizio portano in scena l’unione dei colori

I bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo salgono sul palco per l’appuntamento conclusivo del progetto Coro Voci Bianche DoReMi. L’evento, in programma giovedì 7 maggio alle 20:30, occupa la scena del Teatro Manzoni di Busto Arsizio e rappresenta il primo atto della stagione degli spettacoli del P.O.A.P., il Polo ad orientamento artistico e performativo degli istituti comprensivi della provincia di Varese.

La serata, intitolata «CreativArti L’unione dei colori», nasce dalla sinergia tra sette istituti del territorio. La rete vede l’IC Bossi di Busto Arsizio nel ruolo di scuola capofila, affiancata dai plessi Bertacchi e Tommaseo, oltre ai comprensivi Manzoni di Castellanza, Carducci di Gavirate, Dante e Ponti di Gallarate. Il tema scelto per l’anno scolastico punta a declinare il concetto di colore attraverso le diverse espressioni artistiche, dal linguaggio grafico-pittorico fino alla musica e alla danza.

Il percorso del coro DoReMi, che coinvolge gli alunni della scuola primaria Tommaseo e della secondaria di primo grado Prandina, ha trovato supporto nella collaborazione con l’Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona. Sotto la direzione del maestro Luca Orioli, con il supporto del professor Francesco Montalbano, gli studenti hanno affrontato un ciclo di incontri settimanali focalizzati sull’educazione vocale e sull’esecuzione corale. Il repertorio previsto per la serata include brani come «Armonie di suoni», «Coro a colori» e «Custodi del mondo».

L’Istituto Tommaseo, nella sua veste di Green School, ha inserito nell’esibizione riferimenti alle tematiche della sostenibilità ambientale, seguendo i pilastri della certificazione annuale che impegna l’intera comunità scolastica. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Busto Arsizio e prevede nella seconda parte l’intervento del coro della classe 3M dell’IC Bossi, diretto dalla professoressa Laura Micciulla, seguito dalla Bossi Orchestra.

L’ensemble strumentale propone un programma variegato che spazia dalla «Pastorale» di Bartók alla «Marcinha del carnevale» di Machado, toccando i classici di Grieg e Mussorgsky fino alla «Marcia imperiale» di Star Wars composta da John Williams. I docenti dell’indirizzo musicale — Davide Belosio, Antonio Grasso, Alessandra Liotta, Marianna Tognin e Alessandro Vismara — si alternano alla direzione dei diversi brani in programma.

L’ingresso al Teatro Manzoni è gratuito. Data la partecipazione di diversi istituti del territorio, i posti sono riservati in via prioritaria ai familiari degli alunni iscritti ai progetti musicali.