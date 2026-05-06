L’economista Cottarelli al liceo Manzoni di Varese per parlare di geopolitica e futuro globale

Dopo l’incontro di martedì 5 maggio con gli studenti del Ferraris e del Sereni, Carlo Cottarelli torna nelle aule varesine. Giovedì mattina 7 maggio, dalle 9.15 alle 10.45, l’economista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano incontrerà le classi quinte del Liceo Economico Sociale “A. Manzoni” nell’Aula Magna di via Morselli.

L’appuntamento rientra nel progetto PESES — Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali — promosso dall’Università Cattolica, organizzato dalla professoressa Stefania Barile nell’ambito delle attività di orientamento dell’istituto.

Punto di partenza del dialogo, il primo capitolo del libro di Cottarelli Senza giri di parole (Mondadori, 2025), dedicato alle tensioni economiche, politiche e militari in un mondo ormai strutturato attorno a due grandi potenze.

Il filo conduttore dell’incontro sarà la complessità degli equilibri globali: dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina alla cosiddetta Trappola di Tucidide, il rischio di conflitto legato all’ascesa di una nuova potenza, fino al Doomsday Clock e alle ricadute quotidiane delle tensioni geopolitiche e commerciali. Non un catalogo di risposte preconfezionate, ma uno strumento per imparare a leggere il presente.

«Desideriamo che i nostri studenti non siano spettatori passivi del cambiamento – dichiara il dirigente scolastico Francesco Maieron – il progetto PESES e la disponibilità del professor Cottarelli offrono un’occasione unica per trasformare l’economia da materia di studio a strumento di interpretazione del mondo».