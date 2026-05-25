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L’elicottero “Drago“ di Malpensa salva due escursionisti bloccati in una zona impervia a Macugnaga

Intervento domenica sera dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola: decisivo l’arrivo del velivolo di soccorso con il verricello

Generico 25 May 2026

Intervento di soccorso nella serata di ieri a Macugnaga, dove due escursionisti sono rimasti bloccati in una zona particolarmente impervia durante la discesa dall’Alpe Bletza verso l’abitato di Isella.

I due, impossibilitati a proseguire il cammino in sicurezza, sono riusciti a lanciare l’allarme poco prima che la batteria del telefono si scaricasse completamente, comunicando ai soccorritori la loro posizione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Ossola con una squadra del distaccamento di Macugnaga, che ha raggiunto a piedi la zona dove si trovavano gli escursionisti. Contemporaneamente è arrivato anche l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo di Malpensa.

Grazie all’utilizzo del verricello, i due malcapitati sono stati issati a bordo del velivolo e trasportati in sicurezza all’eliporto di Pecetto.

Nonostante il forte spavento, gli escursionisti sono stati trovati in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche particolari.

L’operazione si è conclusa con successo grazie al rapido coordinamento tra le squadre di terra e il reparto volo dei Vigili del Fuoco.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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