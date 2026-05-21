“Lente glocale”, il libro di Giuseppe Geneletti che guarda il mondo partendo dalla provincia di Varese

Da una manciata di articoli scritti durante il lockdown a un libro di quasi trecento pagine. È il percorso compiuto in sei anni dal “nostro” Giuseppe Geneletti, autore di oltre quattrocento contributi pubblicati su VareseNews dal 2020 a oggi, una parte dei quali confluiti ora in “Lente glocale. Il mondo arriva in provincia e la provincia spiega il mondo”, su Amazon dal 19 maggio.

Il volume, 291 pagine, otto capitoli, 55 articoli scelti, non è un’antologia del meglio, come precisa lo stesso autore, ma il tentativo di mettere ordine in uno sguardo costruito strada facendo. La tesi che attraversa il libro è dichiarata nel titolo: il locale non è piccolo, è vicino. E ciò che è vicino, guardato con sufficiente attenzione, può spiegare il mondo.

Il lago di Varese non è soltanto un lago, una fabbrica non è soltanto una fabbrica, una tecnologia non è mai soltanto un fatto tecnico. Ogni storia locale, in questa chiave, diventa una soglia da cui osservare dinamiche più ampie; ogni grande evento, viceversa, finisce per toccare una vita concreta in un luogo preciso.

Nei capitoli convivono così Whirlpool e Beko, il lago e New York, la memoria industriale del territorio e le fratture geopolitiche del presente, l’intelligenza artificiale e i piccoli gesti quotidiani. Non ritagli giustapposti, sostiene l’autore, ma capitoli che si parlano fra loro.

Geneletti, che oltre a scrivere lavora fra comunicazione e gestione del cambiamento in un contesto internazionale, descrive il libro come “il diario di formazione di uno sguardo“: uno sguardo nato in provincia ma non provinciale, perché la provincia, secondo lui, non è il contrario del mondo ma uno dei luoghi da cui il mondo si capisce meglio.

Cosa sia Glocal lo si intuisce ancora di più leggendo un suo articolo che racconta il viaggio di Trump in Cina alla corte di Xi, dove stanno andando tutti i potenti della terra. “Mentre Trump vola a Pechino – scrive Geneletti – per misurare quanto pesa ancora l’America, un’altra visita, molto meno rumorosa, avviene a Reggio Emilia. Kate, la Principessa del Galles, viene a studiare il metodo nato qui: l’idea, rivoluzionaria e italianissima, che i bambini abbiano cento linguaggi. È un altro tipo di potere. Non controlla porti, terre rare o supply chain. Non sposta portaerei. Ma costruisce il luogo dove comincia tutto: la scuola d’infanzia. Forse l’Italia, quando smette di inseguire i grandi tavoli e torna alle sue invenzioni più profonde, ricorda al mondo una cosa che Washington e Pechino dimenticano spesso: il futuro non nasce solo dove si comanda. Nasce anche dove si impara a guardare”.

Non sfugge che pochi giorni dopo a Materia, dove Giuseppe Geneletti passa il lunedì a lavorare facendo smartworking, è arrivata l’urbanista Elena Granata. Lei insegna al Polititecnico ed è vice presidente della Scuola di Economia Civile e nella serata di presentazione del suo libro, La città è di tutti, ha parlato anche lei di Reggio Emilia.

A illuminare il paradosso di un Paese che non riesce a vedere le proprie ricchezze è stata un’immagine vivida, quasi fiabesca. Granata ha raccontato di trovarsi a Reggio Emilia proprio la sera in cui la principessa Kate aveva lasciato la città, dopo la sua visita alle celebri scuole reggiane. «C’era una gioia, ma una grande gioia, una gioia senza freni, come non vedevo da anni», ha detto. «Era venuta una principessa, sentite come una fiaba: era venuta a trovare gli emiliani e i reggiani e a dire quanto erano belle le scuole che avevano inventato cinquant’anni prima. Le insegnanti erano in un’ebrezza, a dire: adesso finalmente il nostro ruolo nella società verrà compreso. Duecento giornalisti da tutto il mondo su quella piazza centrale a raccontare che in Italia si beve il caffè al bar.» Con un sorriso illuminante è proseguita la sua riflessione sul senso delle nostre città: «Dovrebbe sempre venire una principessa a ricordarci, a farci vedere quello che noi non vediamo, perché gli altri paesi non sono fatti così. Abbiamo queste piazze, questo modo di vivere, e ce ne siamo dimenticati.».

Lasciamo allora la parola direttamente all’autore, che ha raccontato così la genesi del volume.

Il racconto di Giuseppe Geneletti

Durante il COVID ho iniziato a scrivere per VareseNews un po’ per noia, un po’ per sfida. Volevo diventare giornalista pubblicista. Servivano 60 articoli. Sono partito senza una mappa.

Poi gli articoli sono diventati 100. Poi 200. Poi oltre 400.

Ho scritto di tutto: laghi, fabbriche, guerre, vulcani, intelligenza artificiale, lavoro, natura, economia, provincia, geopolitica.

Per anni mi sono chiesto se fosse libertà o dispersione. Un amico mi diceva: “Così il lettore non capisce chi sei.” Aveva ragione. Ma forse avevano ragione anche Marco Giovannelli e Michele Mancino, che mi hanno lasciato scrivere senza chiudermi in una gabbia. Perché a un certo punto il caos ha cominciato a mostrare una forma.

Michele mi disse: “Alcuni tuoi articoli fanno 30.000 letture, altri 300. Però hai costruito un gruppo fedele di lettori.”

Mio suocero Nino aggiunse: “Se leggessi un tuo articolo senza sapere che è tuo, lo riconoscerei.”

Lì ho capito una cosa. Non stavo cercando una categoria. Stavo formando uno sguardo. Uno sguardo che prova a vedere il mondo dalla provincia e la provincia dentro il mondo.

Perché il lago di Varese non è solo un lago. Una fabbrica non è solo una fabbrica. Una guerra non è mai solo lontana. Una tecnologia non è mai solo tecnica. Un piccolo paese non è mai soltanto piccolo.

Ogni cosa, se la guardi abbastanza a lungo, contiene il mondo.

Durante le vacanze di Natale ho riletto più di 400 articoli. Ne ho scelti 130. A Pasqua li ho tagliati ancora. Meno rumore. Meno attualità destinata a invecchiare. Meno cronaca del giorno. Più pezzi capaci di restare.

Alla fine sono rimasti 55 articoli, 8 capitoli, 291 pagine. È nato così Lente Glocale.

Non è una raccolta del meglio. È il diario di formazione di uno sguardo. Uno sguardo nato in provincia, ma non provinciale. Perché la provincia non è il contrario del mondo. È uno dei luoghi da cui il mondo si capisce meglio.

Lente Glocale è disponibile su Amazon. Per chi mi legge da anni. Per chi vuole iniziare da qui. Per chi crede che anche dai margini si possa vedere il centro delle cose.