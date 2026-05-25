“L’estremo del minimo”: il chirurgo Stefano Rausei racconta il suo cammino tra sogni, ostacoli e buon senso

C’è chi festeggia i cinquant’anni solo con una festa e chi, invece, mette insieme i pezzi di una vita e li trasforma in un libro.

Stefano Rausei, direttore della struttura di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cittiglio e Angera, appassionato di racconti e di scrittura, ha scelto di ripercorrere le diverse fasi del suo mezzo secolo per proporre un bilancio, smaliziato e disincantato ma anche fiducioso nel futuro e nel valore dell’impegno.

L’estremo del minimo — Anatomia del buon senso, è un’autobiografia ma è anche un racconto generazionale, un atto d’accusa, una dichiarazione d’amore per la medicina e, in fondo, un messaggio di speranza rivolto ai giovani.

Il titolo originale voleva essere ancora più audace — “Estreminimo”, crasi di estremo e minimo — ma l’editore Luca Sossella ha optato per qualcosa di più accessibile. Il sottotitolo,

Anatomia del buon senso, si ispira alla precisione chirurgica con cui Rausei disseziona la propria esperienza: con il bisturi di chi ha imparato a guardare senza distogliere lo sguardo, nemmeno quando quello che si vede fa male.

Una vita per capitoli

Il libro scorre come una biografia a puntate: la famiglia, la scuola, la musica, la spiritualità, la politica, la medicina e anche la chirurgia. Capitoli apparentemente separati e che, l’autore ammette, si possono leggere anche singolarmente, ma che, nella sequenza, rivelano il filo conduttore di una personalità coerente, formatasi con la certezza che i valori trasmessi in casa non si negoziano.

Senso del dovere, dignità, amor proprio e rispetto: questi i pilastri su cui Rausei ha costruito tutto il resto.

Figlio di un tappezziere e di una casalinga, cresciuto con il sogno di diventare medico, il suo racconto non risparmia le zone d’ombra di un sistema che dovrebbe premiare il talento e che invece, troppo spesso, favorisce l’allineamento. Concorsi opachi, logiche di appartenenza, avvicinamenti da parte di ambienti che promettono scorciatoie in cambio di fedeltà. Rausei ha rifiutato ogni volta. E, alla fine, ha vinto lo stesso. È un racconto costruito su episodi e sensazioni, momenti gratificanti e frustrazioni, casi della vita e compromessi. “Se si sposa il progetto, vengo. Se no, resto dove sono”. Un approccio azzardato, forse, ma che nella sua narrazione diventa metodo: la competenza come unica moneta di scambio accettabile.

Medicina, cura e il peso di una parola

Il capitolo dedicato alla medicina è forse il più denso e il più sorprendente. Rausei lo introduce con una confessione inaspettata: scrivere la parte dedicata alla medicina gli era venuto difficile. Una “malavoglia” che lui stesso interpreta come il sintomo di qualcosa che non va nel modo in cui la sanità contemporanea racconta sé stessa.

Alla base della sua riflessione c’è una distinzione che può sembrare sottile ma che, dal suo punto di vista, cambia tutto: la differenza tra prendere in carico un paziente e prendersi cura di lui. La prima è una formula amministrativa, la seconda è un atto umano.

Una provocazione che nasconde una critica strutturale al modello sanitario attuale, dove i tempi di visita si misurano in minuti, le agende vengono costruite a tavolino e la relazione con il paziente rischia di diventare una variabile residuale. Una riflessione sincera che analizza anche la crisi delle branche mediche a più elevata responsabilità, come molte delle chirurgiche, divenute poco attrattive tra i giovani.

Il Covid, le aggressioni e i medici che abbassano lo sguardo

Non manca una riflessione sul periodo pandemico, vissuto da Rausei come aiuto a Gallarate. Il paragone è duro: i medici mandati allo sbaraglio senza piani, senza protezioni adeguate, costretti a fare i “poliziotti” di provvedimenti spesso privi di senso scientifico. Un cerotto arancione in mezzo a un corridoio di tre metri a distinguere il percorso Covid da quello non Covid. E poi le aggressioni, aumentate dopo il Covid, e i colleghi che nei corridoi non di rado “passano con gli occhi abbassati”, quasi a rinunciare di relazionarsi con l’utenza.

Anche qui la sua lettura è controcorrente: non si può fare a meno di comunicare, innanzitutto con il paziente e i suoi cari.

«La maggior parte dei contenziosi medico-legali nasce da cattiva comunicazione»: una posizione che richiede coraggio per essere sostenuta, ma che il dottor Rausei sostiene con l’esempio concreto di decenni di lavoro: lui, che prima di ogni intervento complesso si siede di fronte al paziente, elenca le possibili complicanze senza remore, per non lasciare nulla di intentato al fine di stabilire quel rapporto di fiducia determinante, spesso, anche per il buon esito del percorso di cura. Rausei cita Heidegger — “la cura è un aprirsi di ciascuno all’altro” — e lo fa senza intellettualismo, quasi naturalmente, come chi ha trovato nel filosofo tedesco la parola giusta per descrivere qualcosa che già praticava.

È un’indole, che in ogni caso va allenata. E aggiunge che prendersi cinque minuti in più con la persona che si ha davanti, senza che lo stipendio cambi, è il privilegio più grande del suo mestiere.

Un messaggio per i ragazzi semplici

In fondo, L’estremo del minimo è dedicato a chi, come Rausei, viene da una famiglia senza agganci, senza rendite di posizione, senza reti di protezione. A chi coltiva un sogno e si scontra con sistemi che sembrano infinitamente più forti. Il messaggio è diretto: “Alla fine ci arrivi se lo vuoi.”

Restano alcune sacche negative come quella del mondo accademico di cui non fa parte nonostante titoli e qualifiche. Resta il giudizio caustico sulle regole del “quieto vivere”.

Non è ingenuità. È l’ottimismo di chi ha visto abbastanza per poter scegliere di rimanere positivo. Un chirurgo di cinquant’anni che ha ancora voglia di credere che la competenza, prima o poi, abbia la meglio.

E che lo racconta in un libro perché qualcun altro, magari con vent’anni di meno, possa non sentirsi solo quando si trova ad affrontare le complesse sfide che il mondo impone.Non è ingenuità. È l’ottimismo di chi ha visto abbastanza per poter scegliere di rimanere positivo.

L’estremo del minimo — Anatomia del buon senso sarà disponibile in libreria dal 27 maggio.