Lettera aperta di un padre alla scuola: “Oltre la nota, cogliete il valore di un ragazzo”

Spettabile Dirigenza, Gentili Docenti

Vi scrivo con il cuore pesante, ma con la lucidità di chi non può più restare a guardare mentre la luce negli occhi del proprio figlio si spegne, giorno dopo giorno.

Mio figlio frequenta la prima superiore. È un ragazzo brillante, curioso, ma porta con sé una sfida invisibile chiamata ADHD. Ogni mattina varca la soglia della scuola con la speranza di farcela; ogni pomeriggio torna a casa con il peso dell’ennesima nota sul diario.

La spirale del fallimento

Per un ragazzo con ADHD, la nota non è solo un richiamo disciplinare. È la conferma quotidiana di un “non essere abbastanza”.

La nota punisce il sintomo, non l’intenzione: sanzionare la disattenzione o l’iperattività in un quadro clinico certificato è come punire un miope perché non vede la lavagna senza occhiali.

Il crollo dell’autostima: Siamo passati dall’entusiasmo per l’inizio delle superiori a una cupa rassegnazione. Mio figlio sta imparando che, non importa quanto si impegni, il risultato sarà sempre un segno rosso.

L’effetto paradosso: Invece di motivare al miglioramento, la punizione costante genera un senso di ingiustizia che porta al disinvestimento scolastico.

Cosa vede un padre

Vedo un adolescente che sta perdendo fiducia nelle istituzioni e, cosa ben più grave, in se stesso. La scuola dovrebbe essere il luogo in cui si scoprono i propri talenti, non il tribunale dove si contano le proprie mancanze biologiche.

Il Geymonat è una scuola d’eccellenza, un punto di riferimento per il nostro territorio. Proprio per questo, credo sia fondamentale che l’eccellenza non si misuri solo sui programmi portati a termine, ma sulla capacità di includere e valorizzare ogni singolo studente, specialmente quelli che faticano a stare nel “formato standard”.

Un appello alla collaborazione

Non chiedo privilegi, né sconti sul programma. Chiedo comprensione e strategie:

Applicazione reale del PDP: che non rimanga un documento burocratico, ma diventi uno strumento vivo di supporto. Sanzioni costruttive: Se l’iperattività disturba, troviamo modi per canalizzare quell’energia anziché cristallizzarla in una nota. Uno sguardo empatico: Spesso basta un richiamo verbale positivo o un compito di responsabilità per cambiare la giornata di un ragazzo ADHD.

Mio figlio non è la sua diagnosi e non è l’elenco delle note che riceve. È un giovane uomo che sta cercando il suo posto nel mondo. Vi chiedo di aiutarmi a fare in modo che quel posto non sia fuori dalla porta della classe, ma al centro del suo percorso di crescita.

Con speranza di un dialogo costruttivo,

Un Padre