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L’ex caserma carabinieri di Fornasette in via di assegnazione ai Vigili del Fuoco di Luino

La notizia arriva dal consigliere comunale di minoranza a Luino Davide Cataldo, “approvata la mia proposta"

Generico 04 May 2026

L’ex caserma di Fornasette verrà adibita non più a centro per famiglie di richiedenti asilo bensì a luogo di pernottamento per i vigili del fuoco. A dare la notizia il consigliere di minoranza Davide Cataldo, del gruppo #Luinesi.

«Qualche mese fa, nel pieno della vicenda del CAS di Fornasette, il delegato della segreteria CISL dei Vigili del Fuoco, Roberto Cortese, mi aveva rappresentato le difficoltà alloggiative dei nostri Vigili del Fuoco che, destinati a Luino, faticano a trovare una sistemazione adeguata alle esigenze di servizio. A ottobre 2025 avevo quindi deciso di scrivere a tutte le autorità competenti per proporre l’assegnazione della ex caserma ai VVF, dandone notizia alla stampa. Fin da subito ho trovato grande disponibilità e professionalità da parte di tutti gli interessati e oggi, con enorme soddisfazione, è finalmente arrivata la notizia che aspettavamo: la Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il dipartimento per i VVF del Ministero dell’Interno, per quanto di loro competenza, hanno dato il via libera alla nuova destinazione della struttura, da assegnarsi al distaccamento luinese dei vigili del fuoco per un totale di 16 posti letto. È in via di definizione anche il passaggio con il dipartimento per le libertà civili».

«Desidero esprimere pubblicamente il mio ringraziamento ai Sottosegretari di Stato competenti, alla Prefettura, al Comando Provinciale VVF, al delegato CISL Roberto Cortese e tutte le sigle sindacali del corpo VVF e in particolare ai due Deputati Candiani e Pellicini per l’aiuto, l’ottimo lavoro svolto e per la vicinanza dimostrata alla nostra comunità. Sono molto felice per i nostri Vigili del Fuoco, ben consapevole che non tutti i problemi siano ancora risolti e che sarà comunque necessario continuare a impegnarci per la costruzione di una nuova caserma. Sono contento anche per tutti i cittadini luinesi, perché dopo le tante perplessità sollevate dalla notizia di un possibile CAS posto al confine con la Svizzera oggi invece l’ex caserma di Fornasette rinasce mantenendo la sua destinazione originaria: un presidio di sicurezza e legalità. Davvero una grandissima soddisfazione!», spiega Davide Cataldo.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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