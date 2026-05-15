Varese News

Varese Laghi

L’ex caserma di Fornasette verso la destinazione ai vigili del fuoco di Luino

Il Comune guarda con favore alla nuova destinazione dell’ex caserma dell'Arma, ritenuta strategica per rafforzare il presidio dei vigili del fuoco nell’area di confine dell’Alto Varesotto

varese generiche

L’ex caserma dei carabinieri di Fornasette diventerà una struttura abitativa a disposizione dei vigili del fuoco di Luino. È questa la prospettiva emersa nelle ultime comunicazioni inviate dalla Prefettura di Varese al Comune, dopo che i precedenti bandi per l’utilizzo dell’immobile erano andati deserti, prospettiva già anticipata nei giorni scorsi anche da Varesenews.

Il sindaco di Luino Enrico Bianchi ha espresso soddisfazione per il percorso avviato, ringraziando il prefetto Salvatore Pasquariello «per l’attenzione e il lavoro svolto rispetto a questo importante percorso». L’amministrazione comunale auspica ora che possa proseguire la collaborazione istituzionale con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per destinare l’edificio a finalità abitative a supporto del presidio territoriale e del personale operativo.

I bandi andati deserti e il cambio di destinazione

L’immobile demaniale di Fornasette era stato inizialmente individuato per attività di accoglienza di richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, come spiegato dalla Prefettura nelle comunicazioni inviate al Consiglio comunale, le procedure di affidamento non hanno avuto esito positivo.

Secondo quanto riportato nella nota firmata dal prefetto Rosario Pasquariello, il progetto si è scontrato con diversi elementi critici: la ridotta ricettività della struttura, la distanza dal centro urbano, la posizione a ridosso del confine svizzero e gli elevati costi di gestione, in particolare per il riscaldamento dovuti all’altitudine della località. Anche il secondo avviso pubblico pubblicato successivamente non ha portato a un affidamento valido.

L’interesse dei vigili del fuoco

Negli ultimi mesi il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese ha manifestato interesse per il complesso di Fornasette, valutandone l’idoneità come struttura alloggiativa per il personale in servizio, in particolare per i dipendenti non residenti in provincia.

Dopo sopralluoghi e verifiche tecniche, la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia ha espresso il proprio orientamento favorevole all’acquisizione dell’immobile. A seguire è arrivato anche il nulla osta del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha autorizzato l’utilizzo della struttura a beneficio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’immobile sarà quindi restituito all’Agenzia del Demanio per la successiva consegna al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Un presidio per il territorio

Per l’amministrazione comunale si tratta di un passaggio importante per rafforzare la presenza operativa dei vigili del fuoco sul territorio luinese, soprattutto in un’area di confine come quella dell’Alto Varesotto.

«Un obiettivo importante per rafforzare la presenza e l’attività dei Vigili del Fuoco sul nostro territorio, attraverso una sinergia concreta tra istituzioni», sottolinea il sindaco Bianchi.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.