L’ex caserma di Fornasette verso la destinazione ai vigili del fuoco di Luino

L’ex caserma dei carabinieri di Fornasette diventerà una struttura abitativa a disposizione dei vigili del fuoco di Luino. È questa la prospettiva emersa nelle ultime comunicazioni inviate dalla Prefettura di Varese al Comune, dopo che i precedenti bandi per l’utilizzo dell’immobile erano andati deserti, prospettiva già anticipata nei giorni scorsi anche da Varesenews.

Il sindaco di Luino Enrico Bianchi ha espresso soddisfazione per il percorso avviato, ringraziando il prefetto Salvatore Pasquariello «per l’attenzione e il lavoro svolto rispetto a questo importante percorso». L’amministrazione comunale auspica ora che possa proseguire la collaborazione istituzionale con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per destinare l’edificio a finalità abitative a supporto del presidio territoriale e del personale operativo.

I bandi andati deserti e il cambio di destinazione

L’immobile demaniale di Fornasette era stato inizialmente individuato per attività di accoglienza di richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, come spiegato dalla Prefettura nelle comunicazioni inviate al Consiglio comunale, le procedure di affidamento non hanno avuto esito positivo.

Secondo quanto riportato nella nota firmata dal prefetto Rosario Pasquariello, il progetto si è scontrato con diversi elementi critici: la ridotta ricettività della struttura, la distanza dal centro urbano, la posizione a ridosso del confine svizzero e gli elevati costi di gestione, in particolare per il riscaldamento dovuti all’altitudine della località. Anche il secondo avviso pubblico pubblicato successivamente non ha portato a un affidamento valido.

L’interesse dei vigili del fuoco

Negli ultimi mesi il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese ha manifestato interesse per il complesso di Fornasette, valutandone l’idoneità come struttura alloggiativa per il personale in servizio, in particolare per i dipendenti non residenti in provincia.

Dopo sopralluoghi e verifiche tecniche, la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia ha espresso il proprio orientamento favorevole all’acquisizione dell’immobile. A seguire è arrivato anche il nulla osta del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha autorizzato l’utilizzo della struttura a beneficio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’immobile sarà quindi restituito all’Agenzia del Demanio per la successiva consegna al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Un presidio per il territorio

Per l’amministrazione comunale si tratta di un passaggio importante per rafforzare la presenza operativa dei vigili del fuoco sul territorio luinese, soprattutto in un’area di confine come quella dell’Alto Varesotto.

«Un obiettivo importante per rafforzare la presenza e l’attività dei Vigili del Fuoco sul nostro territorio, attraverso una sinergia concreta tra istituzioni», sottolinea il sindaco Bianchi.