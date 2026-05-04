L’hockey per passione si sfida a Varese con le finali del campionato Libertas

Nel periodo in cui l’Acinque Ice Arena ospiterà ben due partite della Nazionale (Italia – Gran Bretagna: domenica 10 e martedì 12 maggio), ci sarà grande spazio anche per l’hockey su ghiaccio amatoriale. Varese sarà infatti la sede delle finali del Campionato Hockey Libertas, una manifestazione che si articolerà su due weekend e sarà suddivisa nelle tre categorie (A, B e C) nelle quali è organizzato il torneo. (foto Crazy Bees)

Un’impostazione che contribuisce a rendere la competizione accessibile e allo stesso tempo competitiva e che porterà sulla pista varesina 12 squadre e oltre 300 giocatori. Tra questi i portacolori del team di casa, i Crazy Bees Varese, presenti nelle finali di tutte e tre le categorie con le proprie formazioni. Una situazione che contribuirà a portare sulle tribune di via Albani un pubblico numeroso come già accadde dodici mesi fa.

La formula prevede una Final Four per ciascuna categoria, con semifinali e finali concentrate nei due fine settimana di gara. Nella Categoria A i Crazy Bees se la vedranno in semifinale con gli emiliani Fanano Miners mentre il Real Torino affronterà i Fighters Milano. Nella final four di Categoria B i varesini attendono gli Sgularat di Milano mentre sull’altro lato del tabellone ci sarà il derby tra Diavoli Rossoneri e Fighters. Infine nel livello d’ingresso, la Categoria C (tutto domenica 24 maggio) si ripeterà la sfida Fighters-Diavoli con i Crazy Bees che giocheranno con i Torino Bulls.

IL PROGRAMMA

Sabato 16: Semifinali Categoria B; Semifinali Categoria A.

Domenica 17: Finale 3°/4° posto Categoria B; Finale Categoria B; Finale 3°/4° posto Categoria A; Finale Categoria A; Premiazioni.

Domenica 24: Semifinali Categoria C; Finale 3°/4° posto Categoria C; Finale Categoria C; Premiazioni.