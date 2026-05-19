Libera espressione ascolto e confronto tra ragazzi al Festival LaivIn plus a Cassano Valcuvia

Forte di 20 anni di esperienza, LaivIn 2026 chiude l’edizione con un doppio festival teatrale per ragazzi delle scuole superiori, a Mantova, con la collaborazione di Teatro Magro, e a Cassano Valcuvia con Teatro Periferico. Un Festival fatto dai ragazzi e per i ragazzi che dal 26 al 28 maggio porterà nel piccolo Comune del Varesotto di appena 650 abitanti, ben 300 studenti medi di 11 diverse scuole superiori di Lombardia e Piemonte per un totale di 12 spettacoli in tre giorni.

Abbiamo chiesto a Francesca Gentile, co-fondatrice della cooperativa sociale Alchemilla, capofila del progetto, di racontare cosa aspettarci dal Festival LaivIn Plus 2026 a Cassano Valcuvia.

. Cosa vedremo a LaivIn Plus 2026?

A Cassano Valcuvia all’interno del Festival saranno presenti 11 scuole e ciascuna metterà in scena l’esito del proprio percorso teatrale di quest’anno. Gli spettacoli sono caratterizzati dalla massima apertura in termini di linguaggi espressivi, spaziando tra teatro, musica e danza.

L’obiettivo di LaivIn è sostenere la possibilità dei ragazzi di esprimersi, di far emergere i contenuti che gli stanno a cuore e di far sentire la propria voce per essere ascoltati all’interno della dimensione spettacolare.

. C’è un filo conduttore nei lavori che hanno fatto i ragazzi? Qualche tema che ritorna?

Ci sono due grandi polarità. Da un lato la possibilità di attraversare i grandi classici del teatro e della letteratura per affrontare alcune tematiche sociali attuali. Dall’altro il grande bisogno di restare vicini alle proprie narrazioni sulla vita quotidiana, sulle fatiche e le preoccupazioni dei ragazzi di oggi. A partire da queste due spinte prendono forma diverse modalità di rappresentazione.

. Oltre agli spettacoli ci saranno dei laboratori. Come nasce l’idea di affiancare le due cose?

L’anima del progetto considera il laboratorio come il luogo principale di sperimentazione delle arti in forma partecipata. Il festival diventa quindi non è solo l’occasione per portare in scena il proprio lavoro ma è anche e soprattutto un punto di incontro, dialogo e ascolto per i ragazzi. Ogni scolaresca potrà assistere agli spettacoli dei coetanei presenti in quella giornata del Festival. Faranno insieme dei laboratori, mangeranno insieme e avranno così la possibilità di conoscersi, scambiarsi idee, impressioni e stringere amicizia

. Che tipo di laboratori saranno proposti?

Realizzeremo tre tipologie di laboratorio. Alchemilla in particolare curerà un laboratorio sull’ascolto presso il Centro documentale di Cassano Valcuvia, che sarà la base per l’attività del prossimo anno scolastico, durante il quale gireremo nelle scuole per raccogliere la voce delle nuove generazioni sul ruolo che le arti giocano nella loro formazione. Poi ci sarà un percorso immersivo in cuffia lungo le trincee della Linea Cadorna concluso da un confronto sul tema della guerra e quindi sul valore della pace e la bellezza della vita con teatro Periferico. Poi Fondazione Xenia che si occupa di disabilità prpone un laboratorio di disegno con un’illustratrice e arte terapeuta.

. LaivIn ha 20 anni. Come si è evoluto il progetto?

Fondazione Cariplo ha creduto per 20 anni in questo processo affinché le scuole secondarie di secondo grado integrassero l’attività teatrale e musicale nella loro proposta educativa, nonostante questi linguaggi non siano inseriti di solito nella programmazione didattica delle superiori.

Questo lavoro ha creato una grande rete che coinvolge i territori di Novara, Verbano Cusio Ossola e della Regione Lombardia. Il festival, che si svolgerà a Cassano Valcuvia e a Mantova, serve a mantenere vivi gli elementi centrali del progetto e a dare visibilità e potenziamento a ciò che viene generato nelle scuole.