Libri e Barolo, a Saronno il nuovo romanzo di Marina Marazza e una degustazione del “rosso dei re”

Venerdì 8 maggio alle 18, Villa Gianetti ospiterà un pomeriggio tra letteratura e gusto, con la presentazione del libro “Il rosso del re. La saga dei Barolo” della scrittrice Marina Marazza.

L’evento, promosso da Pro Loco Saronno e dall’associazione 21 Zero 47 in collaborazione con Mondadori Saronno e con il patrocinio del Comune, sarà l’occasione per incontrare l’autrice e approfondire un romanzo che intreccia storia, passioni e tradizioni legate al celebre vino piemontese.

Durante l’incontro Marina Marazza dialogherà con Mariassunta Miglino e Giusy Laganà, accompagnando il pubblico alla scoperta dei personaggi e delle atmosfere del libro.

“Il rosso del re” racconta infatti una storia che affonda le radici nella cultura del territorio delle Langhe, tra vicende familiari, ambizioni e il fascino senza tempo del Barolo.

Al termine della presentazione, spazio anche ai sapori con una degustazione di Barolo accompagnata da un piccolo aperitivo, organizzata da La Perla.

Un momento conviviale pensato per completare l’esperienza, unendo il racconto letterario alla scoperta diretta del vino protagonista del romanzo.

(foto dal sito di Marina Marazza)