L’iniziativa fuori dalle scuole della Polizia di Varese per la Giornata dei Minori Scomparsi

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, la Polizia di Stato di Varese è scesa in strada per incontrare i giovani e le famiglie. Gli agenti della Questura, specializzati nel contrasto al cyberbullismo e ai disagi giovanili, hanno presidiato la zona delle scuole cittadine per distribuire materiale informativo e dialogare con gli studenti su temi delicati come l’allontanamento da casa e la sicurezza in rete.

Informazione e prevenzione davanti alle scuole di Varese

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di accendere i riflettori sulle criticità che colpiscono i ragazzi, situazioni che a volte possono spingere i minori ad abbandonare gli affetti e la famiglia. La presenza degli operatori della Questura tra i banchi e nelle aree di aggregazione scolastica serve a ricordare che le istituzioni sono un punto di riferimento accessibile. «Ai giovani in difficoltà – è l’invito rivolto dalla Polizia di Stato – chiediamo di interfacciarsi sempre con il nostro personale, pronto ad ascoltarli, sostenerli e proteggerli».

La campagna internazionale contro la violenza domestica

A livello centrale, per l’anno 2026, la Direzione Centrale Anticrimine ha aderito alla campagna europea “Home Should be Safe”, promossa dalla fondazione Amber Alert EU. Si tratta di un progetto che fornisce consigli pratici agli adulti, dai genitori agli insegnanti fino agli allenatori sportivi, per aiutarli a riconoscere i segnali premonitori di violenza domestica. Identificare precocemente un contesto di disagio è infatti il primo passo per prevenire fughe o tragiche scomparse.

Strumenti digitali e rete globale per i bambini scomparsi

Oltre alla presenza fisica sul territorio, la Polizia di Stato collabora attivamente con la rete Global Missing Children’s Network (GMCN). Attraverso il sito dedicato, gestito in collaborazione con il Servizio Centrale Anticrimine, vengono diffusi materiali multimediali per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tempestività. Denunciare subito la scomparsa di un minore è fondamentale per attivare i protocolli di ricerca nazionali e internazionali.

Contrasto al cyberbullismo e misura dell’ammonimento

Un focus particolare è stato dedicato ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Gli agenti hanno ricordato che anche i minorenni possono richiedere al Questore la misura dell’ammonimento quando sono vittime di condotte persecutorie da parte di coetanei. Spesso chi subisce tende a isolarsi, ma il messaggio della Questura è chiaro: non bisogna avere paura e occorre rivolgersi il prima possibile alle autorità per interrompere la catena delle violenze.