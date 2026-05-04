L’intelligenza artificiale e la robotica entrano in azienda: il convegno di Confcommercio a Varese

L’intelligenza artificiale e la robotica avanzata non sono più scenari confinati ai colossi dell’industria, ma sono strumenti utili per ridefinire i processi gestionali e produttivi anche all’interno delle piccole e medie imprese. È questo il tema centrale dell’incontro TerzIArio Donna 5.0 – Parliamo di Intelligenza artificiale, organizzato dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio Provincia di Varese, e che si è svolto lunedì 4 maggio nella sede della sezione varesina.

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La sessione ha offerto una panoramica pratica sull’evoluzione tecnologica: cominciando dalle opportunità offerte dai modelli linguistici e degli agenti ia, per poi passare alla dimostrazione di alcuni prototipi di robot destinati a cambiare il volto del lavoro manuale e di monitoraggio.

L’importanza strategica dei dati e l’evoluzione della robotica

L’esperienza di VHIT Spa è stata uno dei punti al centro della mattinata. Corrado La Forgia, amministratore delegato dell’azienda, ha ripercorso le trasformazioni tecnologiche e manageriali che hanno permesso alla società (nata all’interno di Bosch per poi passare al gruppo cinese Weifu) di raddoppiare il fatturato conservando il proprio organico attraverso l’adozione di tecnologie, che hanno permesso di ottimizzare la gestione dell’approvvigionamento, digitalizzare l’analisi dei dati, prevenire errori e ridurre gli interventi di manutenzione.

«I dati sono la fortuna delle aziende, non lasciate che prendano polvere in archivio – ha sottolineato La Forgia –. Queste informazioni sono vitali per prendere decisioni immediate».

Il manager ha evidenziato come i fondi liberati da queste ottimizzazioni siano stati reinvestiti in ricerca e sviluppo, portando l’azienda a esplorare il settore dei robot umanoidi: macchine che, pur non avendo ancora piena autonomia decisionale, sono destinate a popolare numerose postazioni di lavoro nei prossimi anni.

A illustrare i dettagli tecnici di questa transizione è stato Alessandro Fauda, innovation manager e responsabile di VHIT Robotics. Durante l’evento sono state presentate le capacità motorie e di adattamento di due prototipi: l’umanoide Lumi e il robot quadrupede ribattezzato Confcom.

Il robot umanoide Lumi entra in scena al convegno di Terziario Donna

«Stiamo passando dal lavaggio dei panni a mano alla lavatrice – ha spiegato con una metafora Fauda –. Le macchine che stiamo studiando sono in grado di riconoscere lo spazio in cui si trovano e muoversi al suo interno, osservare, riconoscere difetti, problemi e raccogliere informazioni, oltre a eseguire molti lavori ripetitivi oggi svolti da esseri umani».

A differenza della robotica tradizionale, questi sistemi non seguono una programmazione deterministica rigida, ma calcolano e si adattano all’ambiente circostante. Fauda ha specificato che il modello quadrupede funge da piattaforma mobile su cui è possibile installare sensori, videocamere termiche e bracci meccanici a seconda delle esigenze specifiche.

Intelligenza artificiale e gestione: i nuovi costi operativi

Se i robot autonomi sono il futuro, l’intelligenza artificiale è già il presente. Rudy Collini, presidente di Confcommercio Provincia di Varese e titolare della Coltelleria Collini di Busto Arsizio, ha approfondito l’utilizzo quotidiano di questi strumenti nella propria azienda, evidenziando in particolare il ruolo degli agenti ia per applicazioni che spaziano dalla gestione dei canali social all’ottimizzazione della presenza aziendale nei motori di ricerca e nei modelli linguistici, fino al “vibe-coding” e alla gestione di blog.

«Non basta scrivere un prompt, l’intelligenza artificiale è diventata parte integrante dell’attività lavorativa – ha dichiarato Collini –. Gli agenti ia possono dare soluzioni capaci di velocizzare il lavoro e svolgere mansioni noiose e ripetitive anche all’interno delle piccole aziende. Basta impegnarsi per trovare gli strumenti più adatti, ma si può fare veramente di tutto».

L’introduzione dell’intelligenza artificiale rende necessario ripensare i bilanci delle imprese. Richiamando la visione del Ceo di Nvidia, Jensen Huang, secondo cui i token rappresenteranno la moneta del futuro, Collini ha evidenziato la necessità di pianificare accuratamente i costi operativi legati alle attività degli agenti intelligenti nei preventivi aziendali.

La giornata di approfondimento si è conclusa con il bilancio di Cristina Riganti, presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio Provincia di Varese, che ha definito l’incontro un momento di confronto utile per tracciare i nuovi orizzonti e comprendere i vantaggi competitivi che l’innovazione tecnologica può offrire fin da subito alle piccole imprese del territorio.