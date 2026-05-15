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L’intelligenza artificiale non è più fantascienza: a Daverio il primo “AI Meetup”

Martedì 26 maggio a SMARTT VAlley una serata gratuita per capire come l'algoritmo cambia scuola e lavoro. L'obiettivo: uscire dai tecnicismi per parlare ai cittadini

Inaugurazione Smartt Valley a Daverio

Non è una questione per soli programmatori o esperti di informatica, ma una realtà che sta già ridisegnando il nostro modo di studiare, lavorare e organizzare la giornata. Per questo motivo, l’intelligenza artificiale esce dai laboratori per incontrare il territorio varesino. Martedì 26 maggio 2026, a partire dalle ore 18:00, l’hub tecnologico SMARTT VAlley di Daverio ospiterà il primo AI Meetup della provincia.

L’appuntamento, intitolato “L’AI è già qui (e ti riguarda)”, è promosso da AI Meetup Italia, una community indipendente che punta a rendere questo tema accessibile a tutti, lontano dagli allarmismi e dai linguaggi per soli addetti ai lavori.

Un format aperto a tutti

La serata non sarà un classico convegno accademico. Il format prevede interventi rapidi, una tavola rotonda e, soprattutto, momenti di networking informale. L’evento si rivolge a una platea trasversale: imprenditori curiosi di ottimizzare i processi aziendali, insegnanti che si interrogano sul futuro della didattica, studenti, professionisti HR e semplici cittadini che vogliono capire meglio gli strumenti che già utilizzano inconsapevolmente sul proprio smartphone.

«L’intelligenza artificiale è già nelle nostre giornate, dalla ricerca online ai suggerimenti personalizzati — spiega Rachele Sessa, Direttrice Generale di SMARTT VAlley —. Oggi servono luoghi in cui fermarsi, fare domande e ascoltare esperienze diverse. SMARTT VAlley vuole essere uno spazio aperto dove l’innovazione si può discutere e vivere in modo concreto».

La prima tappa nel Varesotto

Dopo il successo dei primi incontri avviati a Biella, quella di Daverio rappresenta la “prima” varesina di un format che punta a radicarsi nei territori. L’idea di fondo è che la comprensione dell’AI sia una competenza civica fondamentale per abitare il presente con consapevolezza.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione online data la disponibilità limitata dei posti. L’appuntamento è in via Roma 57 a Daverio.

Info e iscrizioni:
Il programma completo e il modulo di registrazione sono disponibili al link: https://luma.com/ifc6yi0r

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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