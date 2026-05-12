L’intervista video a Bruno Bresciani, candidato sindaco a Laveno Mombello per la lista “Fare comune”

Ascolto dei cittadini, viabilità, rilancio del commercio e attenzione ai giovani. Sono questi i temi principali affrontati da Bruno Bresciani, candidato sindaco di Laveno Mombello per la lista civica “Fare Comune”, intervistato negli studi televisivi di VareseNews.

Bresciani, per anni responsabile del settore Affari generali del Comune con funzioni di vice segretario, ha spiegato l’idea alla base della lista: «Vogliamo portare un atteggiamento civico fatto di ascolto e disponibilità verso tutte le realtà del territorio». La scelta di candidarsi nasce da un percorso condiviso con il professor Mario Iodice, ex vicesindaco e assessore alla cultura della lista Civitas (attualmente governante): «È un’idea che arriva da lontano e che vuole portare ai cittadini una proposta diversa, più attenta alla persona e ai rapporti».

Durante l’intervista vengono toccati diversi temi: viabilità, commercio, sicurezza e decoro urbano. Proprio la viabilità rappresenta una delle priorità indicate dal candidato: «Serve riaprire un confronto concreto con Provincia e altri enti per affrontare le criticità nate negli ultimi anni». Tra le ipotesi allo studio ci sono la riapertura di via Labiena al doppio senso per alleggerire il traffico nella zona del Gaggetto e la valutazione della possibile riapertura del passaggio a livello delle Nord.

Sul fronte del commercio, Bresciani punta a sostenere le attività di vicinato: «Un paese con negozi vivi è anche un paese più sicuro e frequentato». Tra le proposte ci sono la revisione dei parcheggi, con l’idea di rendere gratuito il Gaggetto nei giorni feriali, e incentivi per favorire nuove aperture commerciali. Parlando di istruzione, il candidato ha allargato il tema a cultura e partecipazione: «Vogliamo rafforzare il legame dei giovani con il territorio e con le istituzioni». In quest’ottica viene valorizzata anche l’esperienza del Consiglio comunale dei giovani. Sulla sicurezza, Bresciani sottolinea la necessità di una maggiore collaborazione tra polizia locale e forze dell’ordine, ma anche di un paese più vissuto: «Più persone vivono gli spazi del paese, più cresce automaticamente la sicurezza».

Infine il turismo, definito «la naturale evoluzione di Laveno» dopo il passato industriale legato alle ceramiche. «Le iniziative già esistono – conclude – ma vanno messe a sistema per rendere il turismo più costante durante tutto l’anno».

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