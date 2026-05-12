L’intervista video a Diego Carmenati, candidato sindaco a Laveno Mombello per la lista “Futuro ideale”

Turismo culturale, viabilità, giovani e rilancio del commercio. Sono alcuni dei temi affrontati da Diego Camenati, candidato sindaco di Laveno Mombello per la lista civica “Futuro Ideale”, sostenuta dal Movimento Cinque Stelle, intervistato negli studi televisivi di VareseNews.

«La nostra è una lista civica nata per dare risposte concrete ai problemi del territorio», ha spiegato Camenati, sottolineando come il progetto sia frutto di un lavoro sviluppato negli ultimi due anni. Secondo il candidato, una delle criticità principali riguarda il progressivo impoverimento del tessuto sociale ed economico: «Vediamo negozi che chiudono, abitazioni vuote e un paese che ha perso attrattività».

Tra le richieste che arrivano dai cittadini ci sono soprattutto traffico, sicurezza e maggiore attenzione a giovani, anziani e persone fragili. Nei primi cento giorni di mandato, Camenati punta a rafforzare la macchina comunale: «Ci sono uffici sotto organico e tempi di risposta troppo lunghi».

Al centro del programma c’è il turismo, visto come la principale risorsa per il futuro di Laveno: «Immaginiamo un turismo culturale e sostenibile, distribuito durante tutto l’anno». In quest’ottica si inserisce il progetto di rigenerazione dell’ex Ceramica Ponte, pensato come centro culturale con biblioteca, sale studio e nuovi spazi sportivi.

Sulla sicurezza, il candidato propone un approccio basato sulla vivibilità del paese: «Un luogo vissuto è anche più sicuro». Quanto alla viabilità, definita «insostenibile», le proposte comprendono la riapertura del passaggio a livello delle Ferrovie Nord, modifiche alla circolazione e un parcheggio pubblico collegato al centro da navette elettriche gratuite. Nel programma trova spazio anche una “Casa delle associazioni”, dedicata alle realtà del volontariato locale. «L’obiettivo – conclude Camenati – è restituire il centro alle persone e rilanciare la vita del paese».

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