L’intervista video a Giovanni Castelli, candidato sindaco a Laveno Mombello per la lista “Patto comune”

Giovanni Castelli, candidato sindaco a Laveno Mombello con la lista civica Patto Comune, si presenta alla guida di una coalizione sostenuta dall’area di centrodestra ma aperta anche a persone non legate ai partiti.

«La lista nasce dall’entusiasmo di un gruppo di amici – spiega – con esperienze professionali, amministrative e sensibilità diverse, unite dalla volontà di fare qualcosa di concreto per il paese».

Qui l’intervista negli studi di VareseNews.

Nato a Mombello e residente da sempre sul territorio, Castelli individua nella perdita della tradizione industriale delle ceramiche uno dei nodi principali del comune: «Laveno ha bisogno di creare nuove opportunità per i residenti e soprattutto per i giovani, che devono poter vivere, lavorare e trascorrere il loro tempo libero qui».

Tra i temi centrali della campagna elettorale emergono sicurezza e viabilità. Sul primo punto Castelli propone un rafforzamento della presenza della polizia locale e un maggiore utilizzo della videosorveglianza: «La sicurezza è vita. Servono telecamere intelligenti, controllo di vicinato e più agenti sul territorio».

Molto sentita anche la questione del traffico dopo la realizzazione del sottopasso ferroviario: «La viabilità è diventata complicata e in alcune fasce orarie si impiegano anche venti minuti per percorrere poche centinaia di metri. Bisogna intervenire per far respirare Laveno». Ampio spazio anche al turismo, considerato una risorsa strategica ma da conciliare con la qualità della vita dei residenti. «Laveno ha caratteristiche uniche sul Lago Maggiore, dal panorama al legame con l’acqua. Occorre sviluppare un turismo sostenibile che porti lavoro e valorizzi il territorio».

Nel programma trovano posto anche attenzione alle scuole, agli asili e al commercio di vicinato. «I negozi e le attività locali vanno sostenuti – conclude Castelli –. Il nostro obiettivo è una Laveno viva, attrattiva e capace di guardare al futuro».