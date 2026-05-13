L’intervista video a Luca Santagostino, candidato sindaco a Laveno Mombello per la lista “Civitas”

Luca Santagostino si ricandida alla guida di Laveno Mombello con la lista civica Civitas, dopo il primo mandato amministrativo iniziato nel 2020. Una scelta, spiega, nata dalla volontà del gruppo di proseguire il lavoro svolto in questi cinque anni: «Otto consiglieri su nove hanno deciso di ricandidarsi. Abbiamo affrontato molte difficoltà ma costruito basi importanti per il futuro».

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Santagostino rivendica soprattutto il risanamento economico del Comune, che secondo il sindaco uscente si trovava in una situazione finanziaria molto critica. «Abbiamo dovuto affrontare circa tre milioni di euro di debiti e numerose criticità legate a edifici pubblici inagibili, dalla biblioteca all’asilo nido».

Nonostante questo, l’amministrazione sostiene di aver realizzato investimenti per circa tredici milioni di euro tra opere pubbliche, sociale, cultura e turismo. «Abbiamo aumentato le risorse dedicate al turismo, al sociale e alla cultura, riuscendo comunque a portare avanti gran parte del programma elettorale».

Per il futuro, Santagostino punta su manutenzione del territorio, turismo e riqualificazione urbana. Tra gli obiettivi indicati ci sono il rafforzamento del ruolo turistico di Laveno sul Lago Maggiore, il recupero delle aree industriali dismesse come quella delle Ceramiche e nuovi interventi sulle scuole e sulla viabilità.

Proprio sul traffico il candidato torna sul tema del sottopasso ferroviario e della chiusura del passaggio a livello: «Avevamo segnalato fin dall’inizio le criticità della nuova viabilità. La nostra proposta resta quella della riapertura del passaggio a livello e di interventi immediati per alleggerire il traffico».

Tra i temi affrontati anche sicurezza e commercio. «Abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza e lavorato per sostenere le attività commerciali attraverso il Distretto del commercio e nuovi finanziamenti dedicati».