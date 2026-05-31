Lions e PlasticFree al lavoro per ripulire la ciclabile del Lago: raccolti oltre 70kg di rifiuti

Sabato 30 maggio, la pista ciclopedonale del lago di Varese è stata protagonista di una giornata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio. Il Lions Club Varese Insubria, affiancato dai volontari dell’associazione PlasticFree, ha promosso una camminata ecologica che ha unito l’attività all’aria aperta alla raccolta dei rifiuti nel tratto compreso tra il Santuario della Madonnina del Lago ad Azzate e la darsena di Cazzago Brabbia.

Oltre 70 chili di rifiuti raccolti lungo la ciclabile

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 50 persone che, armate di sacchi e guanti, hanno setacciato i margini del percorso. Nonostante il tracciato si presentasse in buone condizioni generali, l’impegno dei volontari ha permesso di rimuovere oltre 70 chilogrammi di rifiuti abbandonati. Il materiale raccolto è stato accumulato in due punti strategici e segnalato a Coinger, che si occuperà dello smaltimento nei prossimi giorni.

Educazione ambientale e sosta a Bodio

A metà del percorso, presso il lido di Bodio Lomnago, i partecipanti hanno effettuato una sosta dedicata all’approfondimento. Fabio Danieli e Mariachiara Formenti, referenti di PlasticFree, hanno illustrato le finalità dell’associazione e condiviso aneddoti sull’uso della plastica e sull’impatto dell’inquinamento, con l’obiettivo di sensibilizzare i presenti su un consumo più consapevole e sul rispetto dell’ecosistema lacustre.



Il supporto dei Comuni e della fondazione internazionale

L’evento ha ottenuto il patrocinio delle amministrazioni di Azzate, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia, confermando l’attenzione delle istituzioni locali verso la tutela del paesaggio. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Lions Club International Foundation (LCIF). «L’idea di questa giornata – il racconto di Marco Canziani, presidente del Lions Club Varese Insubria – è nata diversi mesi fa ed è stata organizzata grazie al supporto della nostra fondazione internazionale, che ha tra i suoi ambiti d’azione proprio la salvaguardia dell’ambiente. Per ottenere il contributo abbiamo presentato un progetto operativo molto dettagliato alla sede americana; un lavoro lungo, ripagato dalla partecipazione di tante persone».

Lo spirito del volontariato e il servizio

Particolarmente significativa è stata la presenza di diversi giovani e di cittadini che si sono uniti spontaneamente al gruppo durante il cammino. «Non ci sono mai sufficienti parole per descrivere cosa sia il volontariato – le parole di Luca Grassi, volontario di PlasticFree e socio Lions – ma se c’è una cosa che lo rappresenta è sicuramente questa giornata. Al di là dei numeri, l’evento ha avuto il fine di sensibilizzare le persone circa la tematica dell’inquinamento e dello spreco di plastica». Al termine della manifestazione, il presidente Canziani ha annunciato che parte dei fondi del progetto è stata devoluta a PlasticFree, suggellando la collaborazione con un atto di servizio concreto.