Varese
Lirica: il basso Michele Pertusi dalla Scala a Varese per essere insignito del Premio “Tamagno”
Il riconoscimento al basso Michele Pertusi, artista di caratura internazionale e interprete lirico tra i più apprezzati da pubblico e critica
Pertusi è noto per la nobiltà del timbro, la solidità tecnica e l’ampiezza espressiva della sua vocalità, qualità che lo hanno reso celebre nei maggiori teatri del mondo. Il suo repertorio, in particolare rossiniano e verdiano, comprende ruoli di riferimento come Filippo II, Fiesco, Attila e Zaccaria, con una carriera che negli anni lo ha consacrato tra i protagonisti assoluti del canto lirico internazionale.
Di grande prestigio anche la presenza di Sabino Lenoci, giornalista, critico musicale e direttore di L’Opera International Magazine, la più importante rivista del settore. Il Premio Tamagno, istituito quarantacinque anni fa dagli Amici della Lirica, ha portato a Varese alcuni tra i maggiori cantanti della storia, consolidando una tradizione di qualità e continuità culturale in una realtà dove il prezioso teatro dell’opera venne demolito nel 1953.
Nel concerto si esibiranno il soprano varesino Claire Nesti, il baritono Cesare Kwon, il violoncellista Davide Lucio Cervi, accompagnati al pianoforte dal M° Francesco Miotti. Musiche di Catalani, Giordano, Puccini e Verdi, anche con preziose arie da camera la cui melodia è poi stata riproposta in celebri opere. Presenta Davide Colombo.