Lirica: il basso Michele Pertusi dalla Scala a Varese per essere insignito del Premio “Tamagno”

Domenica 24 maggio, alle 15.30, ilnel corso del quale verrà assegnato il tradizionale Premio “Francesco Tamagno” al basso(nella foto, credits Roberto Ricci), artista di caratura internazionale e interprete lirico tra i più apprezzati da pubblico e critica. Pertusi si trova a Milano per una colossale produzione di Nabucco ed è da poco stato protagonista, alla presenza del Presidente Mattarella, del concerto per gli 80 anni dalla riapertura del Teatro alla Scala. La consegna del premio avverrà per mano delle autorità cittadine, in un appuntamento che conferma il ruolo della Città giardino come luogo di riferimento per la grande lirica.

Pertusi è noto per la nobiltà del timbro, la solidità tecnica e l’ampiezza espressiva della sua vocalità, qualità che lo hanno reso celebre nei maggiori teatri del mondo. Il suo repertorio, in particolare rossiniano e verdiano, comprende ruoli di riferimento come Filippo II, Fiesco, Attila e Zaccaria, con una carriera che negli anni lo ha consacrato tra i protagonisti assoluti del canto lirico internazionale.

Di grande prestigio anche la presenza di Sabino Lenoci, giornalista, critico musicale e direttore di L’Opera International Magazine, la più importante rivista del settore. Il Premio Tamagno, istituito quarantacinque anni fa dagli Amici della Lirica, ha portato a Varese alcuni tra i maggiori cantanti della storia, consolidando una tradizione di qualità e continuità culturale in una realtà dove il prezioso teatro dell’opera venne demolito nel 1953.

Nel concerto si esibiranno il soprano varesino Claire Nesti, il baritono Cesare Kwon, il violoncellista Davide Lucio Cervi, accompagnati al pianoforte dal M° Francesco Miotti. Musiche di Catalani, Giordano, Puccini e Verdi, anche con preziose arie da camera la cui melodia è poi stata riproposta in celebri opere. Presenta Davide Colombo.