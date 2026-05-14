Lissago si colora per la solidarietà: torna la Festa di Primavera per il Comitato Maria Letizia Verga

L’appuntamento è per il weekend del 16 e 17 maggio al campo sportivo. In programma la 46° Camminata dei Fiori, musica dal vivo, sport e gastronomia. Tutto il ricavato sosterrà la ricerca e la cura della leucemia del bambino

Lissago si prepara a riabbracciare una delle sue tradizioni più amate e longeve. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna la 46° Festa di Primavera – Lissago per il bambino, una manifestazione che unisce il piacere dello stare insieme alla nobile causa della solidarietà. L’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto alla Fondazione Maria Letizia Verga, da anni in prima linea per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Sabato tra rock e sapori

La festa prenderà il via sabato 16 maggio alle ore 19:30 con l’apertura degli stand gastronomici, pronti a deliziare i presenti con le specialità locali. La serata proseguirà all’insegna della grande musica d’autore con il concerto de “I B@TTISTI”: un tributo che coniuga l’energia del rock con l’indimenticabile genio di Lucio Battisti.

Domenica: la storica Camminata dei Fiori

Il cuore della domenica sarà la 46° Camminata dei Fiori, una marcia non competitiva di circa 6 km immersa nel verde dei boschi e dei sentieri di Lissago.

* Ore 8:30: Iscrizioni presso il campo sportivo di via Salvini.

* Ore 9:00: Partenza ufficiale.

* Ore 10:30: Premiazioni ed estrazione della sottoscrizione a premi legata alla corsa.

Dopo la fatica sportiva, la mattinata proseguirà con la Santa Messa al campo (ore 11:15), animata dai bambini della scuola dell’infanzia locale.

Un pomeriggio per tutti: calcio, burraco e acrobazie

Il programma pomeridiano di domenica è ricchissimo e pensato per ogni fascia d’età:

* Per i più piccoli: Giochi in legno, laboratori e il 2° torneo di calcio a 5 per i ragazzi degli oratori.

* Per gli appassionati di carte: Il classico Torneo di Burraco (dalle ore 15:00).

* Amici a quattro zampe: Da non perdere l’esibizione di Dog Dance a cura di Cuccia Educazione Cinofila.

* Il gran finale: Alle 18:00 l’adrenalina salirà con lo spettacolo acrobatico dei “Truzzi Volanti”, seguito dall’aperitivo in musica e dalla cena comunitaria.

Non solo cibo, ma comunità

Per tutta la durata della festa saranno attivi il banco torte, la vendita di fiori, la “pesca”, e stand dedicati a crepes e bijoux. Un’occasione perfetta per fare del bene divertendosi.

Per chi volesse contribuire ulteriormente, è possibile effettuare una donazione alla Fondazione tramite l’IBAN indicato dagli organizzatori: IT18A0306909606100000000502.

INFO E CONTATTI

* Facebook: Festa di Primavera

* Instagram: @festadiprimaveralissago

* WhatsApp: 3662207510

