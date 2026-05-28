L’Istituto Don Milani di Tradate piange Nicolò: “Impreparati alla presenza assordante del banco vuoto”
La comunità intera sotto choc esprime il proprio affetto per un ragazzo descritto come "vivace e partecipe, dal carattere estroverso e dalla inconfondibile ironia"
Frequentava la IVB grafica all’istituto Don Milani di Tradate Nicolò Vergani morto per le ferite riportate in un incidente a Carbonate. La tragica notizia ha sconvolto la comunità scolastica.
I compagni di classe, insieme a quelli della classe attigua, si sono raccolti per vivere insieme questo dolore profondo: « I docenti li hanno portati al parco, per stare insieme a gestire lo choc» spiega il dirigente Enzo Mita che già due anni fa aveva vissuto un lutto per la scomparsa improvvisa del giovane Marco.
Sul sito della scuola la comunità intera esprime cordoglio e vicinanza ai famigliari:
Il Dirigente Scolastico e tutta la comunità del Don Milani si unisce sentitamente al dolore della famiglia per l’improvvisa e tragica scomparsa dello studente Nicolò Vergani della 4B GCOM.
Nicolò, studente vivace e partecipe, appassionato di basket, è stato parte integrante della vita scolastica e del tessuto sociale del Don Milani, grazie al suo carattere estroverso e alla sua inconfondibile ironia.
La sua inaspettata scomparsa lascia interdetti i compagni di classe, impreparati alla presenza assordante di un banco vuoto nella loro aula, i suoi insegnanti, increduli dinanzi ad una perdita impensabile, e tutta la comunità educante, che si impegna a custodirne con cura il ricordo e ad onorarne la memoria.
«Sicuramente la scuola ricorderà Nicolò – commenta ancora il dirigente – Tutti i ragazzi, i docenti e il personale hanno l’esigenza di esprimere in modo concreto il proprio affetto verso il ragazzo. Cercheremo, insieme ai suoi famigliari, di trovare il modo migliore per ricordarlo».
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