L’Istituto “Galilei” di Laveno vince il concorso regionale su pastoralismo e alpeggi

Una giornata da incorniciare per l’Istituto Tecnico Economico Paritario “Galileo Galilei” di Laveno Mombello. Le classi prime e seconde dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) hanno conquistato il primo posto a livello regionale nel concorso “Pastoralismo, alpeggio e transumanza”, promosso da Regione Lombardia.

Un video tra tradizione e futuro

A convincere la commissione è stato un elaborato multimediale capace di unire il racconto delle radici storiche delle valli lombarde con una riflessione sulle sfide contemporanee, tra sostenibilità ambientale ed evoluzione economica. La premiazione si è svolta oggi nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, dove è stato riconosciuto non solo il valore tecnico del lavoro realizzato, ma anche la profondità dell’analisi sviluppata dagli studenti su un tema centrale per l’identità del territorio.

Un percorso educativo orientato a legalità e sostenibilità

Il risultato si inserisce in un percorso formativo consolidato dell’istituto, da tempo attento alle dinamiche sociali e civiche. Il “Galilei” si è distinto negli anni per iniziative come la Giornata della Legalità, che ha visto la partecipazione di testimoni della lotta alle mafie, tra cui Tina Montinaro, e per momenti di forte valore simbolico come l’esposizione a Laveno della teca contenente i resti della “Quarto Savona 15”.

Un riconoscimento che valorizza il territorio

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la legge regionale sul pastoralismo del 2022 e sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo degli alpeggi nel presidio ambientale e nella tutela del territorio.

Con questo risultato, gli studenti del “Galilei” dimostrano come le competenze economiche e gestionali possano essere applicate in modo concreto alla valorizzazione delle risorse locali, con uno sguardo attento alla sostenibilità e allo sviluppo futuro.