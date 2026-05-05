L’Istituto “Galilei” di Laveno vince il concorso regionale su pastoralismo e alpeggi
A convincere la commissione è stato un elaborato multimediale capace di unire il racconto delle radici storiche delle valli lombarde con una riflessione sulle sfide contemporanee
Una giornata da incorniciare per l’Istituto Tecnico Economico Paritario “Galileo Galilei” di Laveno Mombello. Le classi prime e seconde dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) hanno conquistato il primo posto a livello regionale nel concorso “Pastoralismo, alpeggio e transumanza”, promosso da Regione Lombardia.
Un video tra tradizione e futuro
A convincere la commissione è stato un elaborato multimediale capace di unire il racconto delle radici storiche delle valli lombarde con una riflessione sulle sfide contemporanee, tra sostenibilità ambientale ed evoluzione economica. La premiazione si è svolta oggi nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, dove è stato riconosciuto non solo il valore tecnico del lavoro realizzato, ma anche la profondità dell’analisi sviluppata dagli studenti su un tema centrale per l’identità del territorio.
Un percorso educativo orientato a legalità e sostenibilità
Il risultato si inserisce in un percorso formativo consolidato dell’istituto, da tempo attento alle dinamiche sociali e civiche. Il “Galilei” si è distinto negli anni per iniziative come la Giornata della Legalità, che ha visto la partecipazione di testimoni della lotta alle mafie, tra cui Tina Montinaro, e per momenti di forte valore simbolico come l’esposizione a Laveno della teca contenente i resti della “Quarto Savona 15”.
Un riconoscimento che valorizza il territorio
Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la legge regionale sul pastoralismo del 2022 e sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo degli alpeggi nel presidio ambientale e nella tutela del territorio.
Con questo risultato, gli studenti del “Galilei” dimostrano come le competenze economiche e gestionali possano essere applicate in modo concreto alla valorizzazione delle risorse locali, con uno sguardo attento alla sostenibilità e allo sviluppo futuro.
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