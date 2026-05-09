“L’Italia siamo noi”: il Comune di Cannobio celebra gli 80 anni della Repubblica

L’Amministrazione comunale di Cannobio, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, promuove per il giorno 30 maggio 2026 una giornata di iniziative dal titolo “L’Italia siamo noi”, pensata per ricordare e valorizzare uno dei momenti fondativi della nostra democrazia. La giornata avrà inizio alle ore 11.00 presso il Municipio con la tradizionale Cerimonia del Benvenuto Civico, rivolta ai neo diciottenni. Un momento simbolico e significativo, dedicato esclusivamente ai giovani cittadini che entrano a pieno titolo nella vita politica e amministrativa della comunità. Si proseguirà alle ore 20.30 presso il Nuovo Teatro con una serata speciale aperta a tutta la popolazione dedicata ai cittadini nati nel 1946, anno in cui l’Italia, attraverso il referendum istituzionale, scelse di diventare una Repubblica.

Un’occasione per rendere omaggio a una generazione che ha condiviso, sin dalla nascita, il cammino del nostro Paese democratico. Durante l’incontro alcuni studenti delle scuole medie presenteranno le loro riflessioni sulla Costituzione Italiana; Verrà inoltre letto il breve discorso di Pericle agli ateniesi “Qui ad Atene noi facciamo così” del 431 a.C.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito un attestato di riconoscimento alle donne che, a partire dal 1946, sono state protagoniste della vita amministrativa locale, ricoprendo incarichi in Consiglio Comunale o in Giunta. Un gesto di gratitudine per l’impegno, la dedizione e il servizio resi alla collettività, nonché per il valore storico del diritto di voto e di eleggibilità conquistato proprio a partire da quell’anno. A completare il programma, la proiezione del film “Una vita difficile”, interpretato da Alberto Sordi, opera che racconta con intelligenza e profondità le contraddizioni, le sfide e le trasformazioni dell’Italia del dopoguerra, offrendo uno sguardo autentico sul percorso democratico del nostro Paese. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per ritrovarsi come comunità, condividere memorie ed emozioni e rinnovare il senso di appartenenza ai valori della Repubblica.