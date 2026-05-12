Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lite in piazza San Giovanni a Busto Arsizio: sequestrato un coltello nascosto nelle fioriere in piazza

Gli agenti della pattuglia appiedata sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra una donna e un uomo, descritti come particolarmente aggressivi e minacciosi

coltello sequestrato busto

Lite nel centro storico di Busto Arsizio, dove la Polizia locale è intervenuta per fermare due persone che stavano creando tensione e allarme tra i passanti. Durante il controllo gli agenti hanno sequestrato un coltello a lama fissa lungo 27 centimetri nascosto in una fioriera di piazza San Giovanni.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 11 maggio. Gli agenti della pattuglia appiedata sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra una donna italiana e un uomo straniero, descritti come particolarmente aggressivi e minacciosi.

Insospettiti dal loro stato di alterazione, i poliziotti hanno fermato e identificato i due soggetti. Durante i controlli nell’area hanno rinvenuto un coltello a lama fissa di 27 centimetri che, secondo quanto ricostruito, era stato nascosto poco prima all’interno di una fioriera in piazza San Giovanni.

Denuncia e ordine di allontanamento

I due, entrambi con precedenti, sono stati accompagnati al comando di Polizia locale e denunciati per porto abusivo d’arma e favoreggiamento, in base alle disposizioni del nuovo decreto sicurezza. L’arma è stata sequestrata e nei confronti delle persone coinvolte è stato disposto anche un ordine di allontanamento.

«Ottimo lavoro dei nostri agenti di Polizia Locale che con il loro operato garantiscono il rispetto delle principali regole di sicurezza e convivenza sociale – dichiara Claudia Cozzi, assessora -». L’assessora ha inoltre annunciato un rafforzamento del presidio del territorio attraverso nuove assunzioni, con l’obiettivo di intensificare il contrasto ai fenomeni di degrado urbano e microcriminalità.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.