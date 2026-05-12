Lite in piazza San Giovanni a Busto Arsizio: sequestrato un coltello nascosto nelle fioriere in piazza
Gli agenti della pattuglia appiedata sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra una donna e un uomo, descritti come particolarmente aggressivi e minacciosi
Lite nel centro storico di Busto Arsizio, dove la Polizia locale è intervenuta per fermare due persone che stavano creando tensione e allarme tra i passanti. Durante il controllo gli agenti hanno sequestrato un coltello a lama fissa lungo 27 centimetri nascosto in una fioriera di piazza San Giovanni.
L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 11 maggio. Gli agenti della pattuglia appiedata sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra una donna italiana e un uomo straniero, descritti come particolarmente aggressivi e minacciosi.
Insospettiti dal loro stato di alterazione, i poliziotti hanno fermato e identificato i due soggetti. Durante i controlli nell’area hanno rinvenuto un coltello a lama fissa di 27 centimetri che, secondo quanto ricostruito, era stato nascosto poco prima all’interno di una fioriera in piazza San Giovanni.
Denuncia e ordine di allontanamento
I due, entrambi con precedenti, sono stati accompagnati al comando di Polizia locale e denunciati per porto abusivo d’arma e favoreggiamento, in base alle disposizioni del nuovo decreto sicurezza. L’arma è stata sequestrata e nei confronti delle persone coinvolte è stato disposto anche un ordine di allontanamento.
«Ottimo lavoro dei nostri agenti di Polizia Locale che con il loro operato garantiscono il rispetto delle principali regole di sicurezza e convivenza sociale – dichiara Claudia Cozzi, assessora -». L’assessora ha inoltre annunciato un rafforzamento del presidio del territorio attraverso nuove assunzioni, con l’obiettivo di intensificare il contrasto ai fenomeni di degrado urbano e microcriminalità.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.