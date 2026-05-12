LIUC e Intesa Sanpaolo insieme per “Build Your Future”: l’innovazione parte dalle competenze

Come sta cambiando il mercato del lavoro e quali sono le competenze necessarie per non farsi trovare impreparati di fronte alle sfide del domani? Se ne è discusso alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza, che ha ospitato la tappa del programma “Look4ward – Build Your Future”, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo per orientare le nuove generazioni tra i trend che stanno ridefinendo l’economia globale.

L’evento si è inserito all’interno della seconda edizione della Settimana dell’Innovazione della LIUC, una sei giorni densa di appuntamenti dedicata al mondo delle start-up, all’imprenditorialità e alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale. Oltre 300 studenti, tra universitari e ragazzi delle scuole superiori, hanno riempito l’aula per una giornata di open dialogue con manager, docenti, professionisti e giovani startupper.

Non solo tecnologia: il valore delle Soft Skill

Al centro del dibattito non ci sono state solo le hard skill tecnologiche o digitali, ma soprattutto le cosiddette competenze trasversali. Secondo i dati emersi da Look4ward — l’osservatorio permanente di Intesa Sanpaolo che analizza l’evoluzione dei profili professionali — il lavoro del futuro richiederà una forte integrazione tra competenze tecniche e attitudini personali come lo spirito critico, la creatività, l’adattabilità e la capacità di gestire il cambiamento.

I macro-temi affrontati hanno toccato i settori più caldi della nuova transizione economica:

Intelligenza Artificiale e digitalizzazione dei processi

Sostenibilità e modelli di economia circolare

Blue Economy (legata alla tutela e allo sviluppo marino)

Space Economy e le nuove frontiere dell’esplorazione commerciale

Life Science (scienze della vita e biotecnologie)

Le voci dei protagonisti

“Con Build Your Future vogliamo offrire agli studenti strumenti utili per orientarsi con maggiore consapevolezza – ha spiegato Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo –. La collaborazione con la LIUC conferma l’importanza di creare connessioni sempre più forti tra università, imprese e istituzioni per favorire l’inclusione educativa, la valorizzazione del talento e il supporto alla ricerca applicata”.

L’incontro ha permesso anche di fare il punto sui progetti che l’ateneo di Castellanza sta portando avanti sul territorio a supporto del tessuto produttivo.

“La Settimana dell’Innovazione serve a fare il punto su progetti virtuosi come il Business Angel Hub, per facilitare l’incontro tra idee e investitori, o RESTART, per accompagnare le PMI nei percorsi di rinnovamento strategicor – ha concluso Gloria Puliga, Delegata del Rettore all’Innovazione della LIUC –. Ospitare questa iniziativa è stata un’ottima occasione di confronto. L’incontro ha portato in Università anche gli studenti delle superiori, che si sono arricchiti attraverso le storie di chi ce l’ha fatta, trasformando la passione in professione”.

L’impegno nel Piano d’Impresa

L’iniziativa “Build Your Future” ha già coinvolto più di 35.000 studenti in tutta Italia. Per Intesa Sanpaolo, l’attività si inserisce nei pilastri strategici del nuovo Piano d’Impresa 2026-2029, che conferma la forte attenzione alla formazione dei giovani prevedendo la promozione di circa 10.000 attività educative e laboratori dedicati alle scuole e alle università.