Lo “sciopero” delle donne contro la guerra: al Teatro Nuovo di Gallarate “Un trapezio per Lisistrata”

Sabato 23 maggio la commedia ispirata al classico greco rivive in chiave brillante sul palco gallaratese. Uno spettacolo tra ironia e riflessione sul rapporto tra amore, potere e guerra

Sabato 23 maggio alle 21.00 il Teatro Nuovo di Gallarate ospita Un trapezio per Lisistrata, commedia firmata Garinei e Giovannini e proposta in un libero adattamento dalla Nuova Compagnia Anni Verdi. il successo riscosso ad aprile a Caronno Varesino, lo spettacolo approda in città con una proposta teatrale capace di affrontare l’attualità con l’arma del sorriso.

Una storia antica che parla al presente

Ambientata ai tempi di Sparta e Atene, la vicenda riprende il celebre tema della Lisistrata, figura simbolo di ribellione femminile. Le donne, stanche di mariti sempre più assorbiti da guerra e potere, decidono di intraprendere una protesta tanto originale quanto drastica: lo sciopero del talamo nuziale.

Ne nasce una commedia brillante, costruita su dialoghi vivaci e situazioni ironiche, che tuttavia invita a riflettere su temi ancora attuali: il conflitto tra amore e ambizione, il peso delle scelte collettive e il valore della pace. La domanda di fondo resta aperta: cosa si è disposti a sacrificare per ottenere equilibrio e armonia?

Una compagnia storica del territorio

A portare in scena lo spettacolo è la Nuova Compagnia Anni Verdi, realtà teatrale amatoriale di Somma Lombardo attiva dal 1969. Con oltre cinquant’anni di esperienza, la compagnia rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale locale, grazie a un repertorio che spazia dalla commedia brillante al teatro contemporaneo.

Nel corso degli anni ha realizzato numerose produzioni di successo, tra cui Spirito allegro di Noël Coward, Parenti serpenti e Non ti conosco più. Parallelamente, promuove iniziative e rassegne dedicate al teatro amatoriale, come il concorso Cipresso d’Argento.

Il cast e la messa in scena

Sul palco un gruppo affiatato di interpreti: Carla Galletta veste i panni di Lisistrata, affiancata da Franco Zanuso, Roberto Gessaroli, Antonello Comparato, Cristina Casolo, Patrizia Fontana e Flavio Leorati. Il coro è composto da Anna Chierichetti e Beatrice Fiocco.

La regia è firmata da Patrizia Comolli, mentre scenografie, costumi e parte tecnica contribuiscono a ricreare un’atmosfera evocativa e dinamica, capace di accompagnare il pubblico tra ironia e riflessione.

Informazioni e biglietti

Lo spettacolo si tiene al Teatro Nuovo di Gallarate, in via G. Leopardi 4. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro.

Un’occasione per riscoprire un grande classico in chiave contemporanea e lasciarsi coinvolgere da una storia che, tra risate e provocazioni, continua a interrogare il presente.