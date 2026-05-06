Lo sguardo dei bambini di Gaza arriva a Morazzone: in mostra i disegni realizzati nelle tendopoli

Oltre le macerie e il rumore dei conflitti, c’è la voce silenziosa ma potentissima dei bambini. Una voce che parla attraverso i colori e il disegno. Venerdì 8 maggio, alle ore 20:30, la Sala Mazzucchelli di Morazzone (a pochi passi da Casa Macchi) ospiterà l’inaugurazione della mostra “HeArt of Gaza – I disegni dei bambini dal genocidio”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Sharazade – Cultura e spettacolo senza frontiere con il patrocinio del Comune, offre uno sguardo raro e senza filtri sulla quotidianità nella Striscia di Gaza, vista attraverso gli occhi dei più piccoli.

L’arte come rifugio nelle tendopoli

Il progetto nasce dall’impegno dell’associazione Heart of Gaza, che opera direttamente sul territorio palestinese. In assenza di scuole e strutture sicure, i bambini si riuniscono in tende dove, guidati dai volontari, possono dare sfogo alla loro creatività. I disegni esposti non hanno finalità politica, ma rappresentano un bisogno primario: elaborare il trauma, raccontare i propri sogni e mantenere viva la speranza in un futuro di pace.

L’inaugurazione e le testimonianze

La serata di venerdì vedrà la partecipazione di Marilina Lucia Castiglioni, presidente di Sharazade, e dell’Assessora alla Cultura Martina Sparraggiotto. La curatrice della mostra, Michela Focchi, illustrerà il lavoro svolto con i bambini, lasciando poi spazio a testimonianze dirette dalla Palestina. Il dialogo sarà condotto da Ghassan Skaini, che intervisterà gli ospiti per restituire al pubblico una fotografia della vita quotidiana nei territori occupati.

Laboratori per i più piccoli e orari

La mostra non vuole essere solo un momento di osservazione, ma anche di coinvolgimento attivo. Sabato 9 maggio, dalle 10:00 alle 12:00, è previsto un laboratorio di disegno dedicato ai bambini, coordinato dai volontari dell’associazione, per permettere ai più piccoli di avvicinarsi a questi temi attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Orari di apertura della mostra:

Venerdì 8 maggio: 20:30 – 23:00 (Inaugurazione)

Sabato 9 e domenica 10 maggio: 10:00 – 19:00

L’ingresso è libero. Per l’Associazione Sharazade, l’evento rappresenta un nuovo tassello nel proprio impegno per i diritti umani e l’intercultura, convinti che il dialogo passi necessariamente attraverso la consapevolezza e la cultura.