Lo stadio Speroni si colora con i “Fantagiochi”: in campo 700 bambini delle scuole dell’infanzia

Un pomeriggio di festa, sport e condivisione che trasformerà lo stadio comunale in un grande parco giochi all’aperto. Domenica 24 maggio (con spostamento al 31 maggio in caso di maltempo) lo stadio Carlo Speroni ospiterà la 33^ edizione dei “Fantagiochi”, la tradizionale manifestazione interamente dedicata ai più piccoli.

Una rete di volontari per 700 piccoli atleti

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici dell’Asilo S. Anna, che quest’anno è riuscita a coordinare una macchina organizzativa imponente. Saranno circa 700 i bambini iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia pronti a scendere in campo. I piccoli alunni provengono da ben 28 istituti compresi sia nel territorio comunale di Busto Arsizio sia nei comuni limitrofi.

Fondamentale, come per ogni edizione, il supporto logistico e operativo delle famiglie: saranno infatti oltre 200 i genitori volontari che scenderanno sul terreno di gioco per gestire le diverse fasi delle attività e dei giochi.

Il valore del gioco e il ricordo dell’infanzia

L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale, rappresenta un punto fermo nel calendario degli eventi cittadini. Un momento dal forte valore simbolico ed emotivo, come sottolineato dal vicesindaco e assessore allo sport Luca Folegani, che ha ricordato il suo legame personale con la manifestazione, vissuta in prima persona quando era bambino. L’obiettivo resta quello di regalare ai partecipanti un ricordo felice della fine del loro primo ciclo scolastico.

Solidarietà in campo per il Progetto Pollicino

Accanto alla componente ludica, la manifestazione mantiene salda la sua vocazione solidale. In continuità con quanto fatto lo scorso anno, l’intero ricavato della giornata sarà devoluto a favore del “Progetto Pollicino“. I fondi raccolti serviranno a sostenere le attività e i servizi rivolti ai piccoli ospiti della struttura residenziale, siglando l’unione tra due importanti realtà del territorio attive nella tutela e nel sostegno dell’infanzia.