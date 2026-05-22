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Lo Swap party di MiniTetris funziona: scambi di tutine e nuove connessioni tra neogenitori

Diverntare genitori è più semplice se l'esperienza è condivisa tra mamme e papà. Per questo l'esperienza di MiniTeris nata dall'amicizia di 4 neomamme prosegue

Generico 18 May 2026

Posticipato di un giorno per evitare le forti raffiche di vento di sabato, è stato un successo il primo evento per neogenitori targato MiniTetris che si è svolto domenica 17 maggio nel parco del Castello di Legnano.
Lo Swap party per vestitini di bimbi piccolissimi, entro i 3 anni di età, ha coinvolto decine di mamme e papà con i loro pargoletti. Durante tutto il pomeriggio, nello spazio allestito nella struttura accanto al bar del parco, i neo genitori hanno scambiato tra loro tutine, chiacchiere e idee per creare una rete di giovani famiglie.

Generico 18 May 2026

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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