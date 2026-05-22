Lo Swap party di MiniTetris funziona: scambi di tutine e nuove connessioni tra neogenitori

«Grazie anche all’aiuto dei nostri compagni, siamo riuscite ad allestire l’evento, scambiare due chiacchiere con i partecipanti e creare nuove connessioni tra famiglie del territorio», raccontano soddisfatte Roberta, Alessia, Chiara e Caterina, le quattro neomamme con bimbi tra i 5 e i 10 mesi che hanno stretto amicizia al corso Preparto a Busto Arsizio e creato MiniTetris.

«Abbiamo riscontrato molto interesse da parte dei partecipanti che ci hanno già chiesto di organizzare altri eventi in futuro per continuare a trascorrere del tempo insieme», aggiungono.

Il gruppo ha quindi deciso di mantenere aperto il canale Instagram di MiniTetris (QUI) per raccogliere idee e riflessioni, promuovere altre iniziative e diventare sempre più un punto di riferimento, incontro e connessione per le famiglie della zona.

Tutto nasce dalla consapevolezza che l’arrivo di un bambino in casa cambia tutto, sempre, e trovare un nuovo equilibrio è un MiniTetris. Un gioco dove i neogenitori rischiano di trovarsi isolati, mentre condividere l’esperienza aiuta ad affrontare la novità con maggiori energie, risorse ed entusiamo.

Il bisogno di condividere l’esperienza di essere neogenitori riguarda le mamme e anche i papà, coinvolti fin dall’inizio nel progetto. Come dimostra l’esperienza di domenica scorsa al Castello di Legnano, anche i papà, come le mamme, beneficiano di momenti di incontro e parlare apertamente di temi legati alla genitorialità e ai bisogni concreti delle neo famiglie. E di farlo con uno sguardo contemporaneo, che spesso ha prospettive e punti di vista differenti da quelli delle generazioni dei nonni.