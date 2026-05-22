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L’omaggio di Maria Chiara Gadda a Carlo Petrini: “Ha dato valore al cibo come cultura”

Una riflessione sulla dignità del lavoro nei campi e sulla tutela della biodiversità partendo dall'eredità lasciata dal fondatore di Slow Food nel commento dell'onorevole Gadda

petrini slow food

L’eredità culturale e sociale di Carlo Petrini continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo agricolo e per la consapevolezza alimentare in Italia. La deputata di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal fondatore di Slow Food, evidenziando come la sua figura abbia saputo coniugare il rispetto per le tradizioni con la necessità di una visione moderna e sostenibile della produzione primaria.

Secondo l’esponente politica, il contributo di Petrini è stato determinante nel trasformare la percezione comune del settore primario. «Carlo Petrini è riuscito a dare valore al cibo come cultura, educazione e consapevolezza – le parole di Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva – Ha restituito dignità al lavoro agricolo, valorizzando chi custodisce tradizioni, biodiversità e qualità, ha promosso un rapporto consapevole con ciò che produciamo e consumiamo, ha raccontato un’Italia fatta di territori, comunità e saperi che meritano rispetto e futuro. La sua eredità continuerà a parlare a noi e alle nuove generazioni».

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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