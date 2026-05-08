Lombardia Ideale Varese lancia la rubrica social “Le verità di quartiere”

Un viaggio a puntate tra i problemi irrisolti della città, direttamente sui piccoli schermi degli smartphone. Lombardia Ideale Varese lancia una nuova offensiva politica contro la Giunta Galimberti e lo fa sfruttando la cassa di risonanza dei social network. È partito oggi, venerdì 8 maggio, il nuovo format video intitolato “Le verità di quartiere”, una rubrica settimanale pensata per accendere i riflettori sulle criticità che affliggono i rioni varesini.

I video verranno pubblicati ogni venerdì sulle pagine Facebook e Instagram di Lombardia Ideale Varese e sul profilo TikTok personale del consigliere comunale e capogruppo della lista civica, Franco Formato.

«Cittadini ignorati: i Patti di quartiere sono solo propaganda»

Il progetto nasce come reazione polemica ai “Patti di Quartiere”, lo strumento di partecipazione e ascolto promosso dall’amministrazione di centrosinistra. Secondo l’opposizione, si tratterebbe di una pura operazione di facciata.

«I “Patti di Quartiere” si stanno rivelando un’operazione dal forte sapore propagandistico, dove la partecipazione è evocata più che praticata», attacca duramente Franco Formato. «Un esempio lampante è quello della dannosa pista ciclabile di viale Belforte, dove i residenti sono stati coinvolti solo a cantiere ormai avviato. I nostri quartieri non hanno bisogno di slogan e passerelle, ma di manutenzione ordinaria, sicurezza, trasporti efficienti e attenzione alle fragilità».

Un faro sulle periferie tra sopralluoghi e segnalazioni

La rubrica video si propone di raccogliere le istanze che arrivano dal territorio attraverso i sopralluoghi degli esponenti del movimento e le denunce dirette dei residenti. L’obiettivo dichiarato è costringere Palazzo Estense a guardare in faccia i problemi quotidiani della città.

«Con questo format vogliamo portare alla luce problemi reali mai risolti, frutto del totale disinteresse da parte dell’amministrazione comunale», conclude Formato. «Come consigliere e come varesino continuo a farmi portavoce dei disagi quotidiani dei cittadini. Dopo anni di scarsa volontà di ascolto e dialogo da parte della Giunta, chissà che questi problemi, raccontati in un format diverso e più immediato, non vengano finalmente presi in esame».